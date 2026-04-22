Svédországi iskolák kaptak fenyegetéseket, ezért sok intézményben elmaradt a tanítás
Izraeli légicsapás érte Kelet-Libanont, halálos áldozata is van
A libanoni tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán végrehajtott támadás a Bekaa-völgyben található el-Dzsbúr nevű település környékét érte.
Bejrút közlése szerint az izraeli hadsereg tüzérséggel lőtte Libanon déli, jelenleg izraeli megszállás alatt lévő részét is
Az izraeli hadsereg viszont később azt közölte, nincs tudomása erőinek Libanon elleni dróntámadásáról.
Előző nap mind a Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom, mind pedig az izraeli hadsereg harcokról számolt be, és egymást okolták az április 16-án, az Egyesült Államok közvetítésével megkötött, tíznapos tűzszünet megsértésével.
A Hezbollah nem sokkal az iráni fegyveres konfliktus február végi kitörése után, március 2-án rakétatámadást indított a szomszédos Izrael ellen, belesodorva Libanont a konfliktusba. Ezt követően az izraeli erők 5-10 kilométer mélyen behatoltak Libanonba, azzal a céllal, hogy a területen - az észak-izraeli települések védelmében - ütközőzónát alakítsanak ki.
Forrás: MTI
