Barátság kőolajvezeték

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába - közölte az MTI a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatát.
2026. április 23., csütörtök 14:55
A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult

