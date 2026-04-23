Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
Undorító szokás a konyhában, amit a többség tagad, mégis elkövet
Sokak számára ártatlan szokásnak tűnik, mégis komoly higiéniai kockázatot rejthet: a főzés közbeni „kanálnyalogatás”. A Metro csütörtöki cikke szerint a britek mintegy 65 százaléka beismeri, vagy legalábbis elköveti ezt a gyakorlatot.
A probléma akkor válik igazán súlyossá, amikor a megnyalt kanál visszakerül az ételbe. A szakértők szerint ezzel baktériumok juthatnak az ételbe, amelyeket a főzés sem mindig semlegesít.
Ártalmatlannak tűnhet, de ha az ízlelés után visszateszed a kanalat a tányérba, azzal baktériumokat juttathatsz a szájadból az ételbe
- figyelmeztetett Mimi Morley, a HelloFresh szakértője.
Bár sokan úgy gondolják, hogy a hő elpusztítja a kórokozókat, ez nem minden esetben igaz. Egyes baktériumok és toxinjaik túlélhetik a főzést, különösen, ha az étel nem melegszik át egyenletesen.
A szakértők szerint a megoldás egyszerű: minden kóstolásnál tiszta kanalat kell használni. Egy apró változtatás, ami komoly kockázatot előzhet meg a konyhában.
