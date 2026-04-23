Undorító szokás a konyhában, amit a többség tagad, mégis elkövet

Sokak számára ártatlan szokásnak tűnik, mégis komoly higiéniai kockázatot rejthet: a főzés közbeni „kanálnyalogatás”. A Metro csütörtöki cikke szerint a britek mintegy 65 százaléka beismeri, vagy legalábbis elköveti ezt a gyakorlatot.

A probléma akkor válik igazán súlyossá, amikor a megnyalt kanál visszakerül az ételbe. A szakértők szerint ezzel baktériumok juthatnak az ételbe, amelyeket a főzés sem mindig semlegesít.

The ‘disgusting’ kitchen habit 65% of Brits are guilty of — but won’t admit to https://t.co/SHqHQSyWDt — Metro (@MetroUK) April 22, 2026

Ártalmatlannak tűnhet, de ha az ízlelés után visszateszed a kanalat a tányérba, azzal baktériumokat juttathatsz a szájadból az ételbe

- figyelmeztetett Mimi Morley, a HelloFresh szakértője.