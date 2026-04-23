Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Döbbenet, mi történt Magyarország fölött az éj leple alatt – több videó is előkerült
Látványos csillagászati együttállás volt megfigyelhető hazánk egén szerdán este.
Az Időkép beszámolója alapján naplementét követően a Hold és a Jupiter látszólag nagyon közel került egymáshoz. Napnyugta után még 3,5 fok volt a látszólagos távolság az égitestek között, de az idő előrehaladtával egyre csak csökkent, és csütörtökön hajnali egy óra körül már csak mintegy 2 fok volt.
Ráadásul nem ez volt az egyetlen említésre méltó történés a horizonton. Éjfél után 17 perccel egy fényes tűzgömb húzott el az északi égbolton.
A Lyridák meteorrajhoz tartozó tűzgömböt Kiskunhalasról és Komlóról is felvette egy-egy kamera.
