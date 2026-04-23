Botrány a tatabányai okmányirodában, pillanatok alatt elszabadult a pokol – Videó

Egy dolgozó megsérült, támadójával szemben most emeltek vádat.
2026. április 23., csütörtök 11:49
Házasságkötést követő okmánycsere miatt kereste fel a tatabányai kormányhivatalt egy férfi és felesége 2024. február 26-án, emellett az asszony lakcímváltozást is szeretett volna bejelenteni – áll a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség csütörtöki közleményében. 

Az ügyintéző a párt tájékoztatta, hogy még nem lehetséges az új címre való átjelentkezést. Ekkor a férfinél elszakadt a cérna, trágár módon szidni kezdte a dolgozót és veréssel fenyegette. 

Ezt követően úgy tett, mintha megfordulna, majd ököllel belevágott a plexiüvegbe, amely rádőlt az ügyintéző kezére, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva. 

Hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat ügyészség az agresszív férfivel szemben, és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést javasol. 

 

