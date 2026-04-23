Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Botrány a tatabányai okmányirodában, pillanatok alatt elszabadult a pokol – Videó
Házasságkötést követő okmánycsere miatt kereste fel a tatabányai kormányhivatalt egy férfi és felesége 2024. február 26-án, emellett az asszony lakcímváltozást is szeretett volna bejelenteni – áll a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség csütörtöki közleményében.
Az ügyintéző a párt tájékoztatta, hogy még nem lehetséges az új címre való átjelentkezést. Ekkor a férfinél elszakadt a cérna, trágár módon szidni kezdte a dolgozót és veréssel fenyegette.
Ezt követően úgy tett, mintha megfordulna, majd ököllel belevágott a plexiüvegbe, amely rádőlt az ügyintéző kezére, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva.
Hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat ügyészség az agresszív férfivel szemben, és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést javasol.
Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél
Döbbenet, mi történt Magyarország fölött az éj leple alatt – több videó is előkerült
Halálos baleset Kiskunhalasnál, egy férfi az áldozat
96 éves férfira támadtak Kecskeméten
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
Rezsistop: figyelem, hamarosan lejár a nyilatkozattételi határidő!
Ilyen bunkó audis még a mesében sincs, baleset lett a vérlázító húzásból a Nagykőrösi úton – Videó
Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken
Autó szélvédőjébe csapódott egy motoros Tázláron
Vannak, akik nem örülnek az erős forintnak
Emelhetik a sebességhatárt több helyen - szeptemberben érkezhet az új KRESZ