Botrány a tatabányai okmányirodában, pillanatok alatt elszabadult a pokol – Videó

Házasságkötést követő okmánycsere miatt kereste fel a tatabányai kormányhivatalt egy férfi és felesége 2024. február 26-án, emellett az asszony lakcímváltozást is szeretett volna bejelenteni – áll a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség csütörtöki közleményében.

Az ügyintéző a párt tájékoztatta, hogy még nem lehetséges az új címre való átjelentkezést. Ekkor a férfinél elszakadt a cérna, trágár módon szidni kezdte a dolgozót és veréssel fenyegette.

Ezt követően úgy tett, mintha megfordulna, majd ököllel belevágott a plexiüvegbe, amely rádőlt az ügyintéző kezére, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva.

Hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat ügyészség az agresszív férfivel szemben, és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést javasol.