600 ezer autós még lóg a gépjárműadóval

Több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket – jelentette be csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a hivatal.

A gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást.

A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül is közvetlenül rendezhető az adó. Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni, személygépkocsi esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség. Ha megvan az összeg,