Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
600 ezer autós még lóg a gépjárműadóval
Több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket – jelentette be csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a hivatal.
A gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást.
A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül is közvetlenül rendezhető az adó. Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni, személygépkocsi esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség. Ha megvan az összeg,
egyszerűen átutalható az adó a 10032000-01079160 számlaszámra, a közleményben az adóazonosító jellel vagy adószámmal.
Arra is kitértek, hogy fizetési nehézség esetén automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az appban, ahol gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások pedig egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.
A befizetési határidő fő szabály szerint április 15., de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul.
A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Az összes tudnivalót – a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján külön csempe tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben – ajánlotta a hivatal.
(MTI)
Nyitókép: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél
Döbbenet, mi történt Magyarország fölött az éj leple alatt – több videó is előkerült
Halálos baleset Kiskunhalasnál, egy férfi az áldozat
96 éves férfira támadtak Kecskeméten
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
Rezsistop: figyelem, hamarosan lejár a nyilatkozattételi határidő!
Botrány a tatabányai okmányirodában, pillanatok alatt elszabadult a pokol – Videó
Ilyen bunkó audis még a mesében sincs, baleset lett a vérlázító húzásból a Nagykőrösi úton – Videó
Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken
Autó szélvédőjébe csapódott egy motoros Tázláron
Vannak, akik nem örülnek az erős forintnak