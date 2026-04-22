"Táncra perdült" gólyákat videóztak Dunaújvárosban
Mentőhelikopter landolt Győrnél, egy férfi életéért küzdöttek
Napok óta mellkasi fájdalomra panaszkodott egy 60 év körüli férfi, majd összeesett otthonában, egy Győr-Moson-Sopron vármegyei településen - számolt be róla szerdán az Országos Mentőszolgálat.
A beteg hozzátartozója azonnal a szomszédokhoz fordult segítségért, akik mentőt hívtak, majd a mentésirányító utasításait követve megnézték, lélegzik-e.
A bátor szomszédok a telefonos instrukciók alapján azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a diszpécser riasztást adott le a legközelebbi esetkocsinak.
Helyszínre érkező szakemberek átvették az életmentést. A beteg keringése visszatért, majd újra összeomlott, míg végül a gyors segítségnyújtás és a mentők emelt szintű beavatkozásai sikerre vezettek.
Az esetkocsi mentőtisztje ezt követően mentőhelikopter segítségét kérte a helyszínre a beteg mielőbbi kórházba juttatásának céljából.
A nyitókép illusztráció: mentok.hu
