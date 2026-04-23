Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Ismeretlen nő holttestét találták meg egy csepeli lakásban
Hétfő este egy csepeli lakáshoz riasztották a rendőröket, akik az ingatlanban egy ismeretlen személyazonosságú, körülbelül 40-50 év körüli női holttestet találtak - derült ki a police.hu közleményéből.
Az egyenruhások egyelőre nem tudták azonosítani a Kossuth Lajos utca 59. szám első emeleti lakásában fekvő áldozatot, így a lakosság segítségét kérik.
A rendelkezésre álló adatok szerint a nő
156-160 centiméter magas, fekete hajú. Halálakor fehér melltartót, fekete harisnyát és zoknit, illetve egyrészes, fekete-fehér ruhát viselt.
