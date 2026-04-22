"Táncra perdült" gólyákat videóztak Dunaújvárosban

A fészekrakó ösztön elég erős a madarakban, így sokszor előfordul, hogy a gólyák megharcolnak a helyükért. Ez történt a napokban egy Fejér vármegyei gólyafészeknél is, amikor egy nyugodtnak induló pillanat verekedéssé fajult - tudatta a DUOL.

Április elején Dunaújvárosban, a Mondbach-kúriával szembeni pentelei gólyafészek webkamerája rövid, de izgalmas jelenetet rögzített.

Két tollas esett egymásnak, szinte keringőzve vitatkoztak, melyikük pihenjen meg a faágakból épített páholyban.



Többször előfordult már hasonló, azonban nem mindig ért véget szerencsésen a rivalizálás. Ennek esett áldozatul több madár is az elmúlt években Válon, amikor a harc hevében a villanypóznának csapódtak, és halálos áramütés érte őket.