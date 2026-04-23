Egy férfi hevert a földön Salgótarjánban, csak később derült ki, mekkora a baj

Egy átlagosnak induló esti ,,járőrözés" váratlan fordulatot vett Salgótarján főterén, ahol egy mozdulatlanul fekvő férfi miatt kellett segítséget hívni – számolt be szerdán a nool.hu.

A Tarján Street nevű csapat tagjai rendszeresen járják a várost sötétedés után, hogy civilként segítsenek a rászorulóknak, és fellépjenek a dizájnerdrogok terjedése ellen. Egy ilyen alkalommal figyeltek fel a földön fekvő emberre a főtéren. Kezdetben nem tűnt rendkívülinek a helyzet, ám amikor később visszatértek, már egyértelművé vált: komoly a baj.

Először nem gondoltunk semmi rosszra, de amikor később visszatértünk, a férfi még mindig ugyanabban a pózban ott feküdt a földön. Ekkor már tudtuk, hogy baj van

- idézte fel a lapnak a történteket Lakatos Rudolf Martin, a csapat vezetője.