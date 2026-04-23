Egy férfi hevert a földön Salgótarjánban, csak később derült ki, mekkora a baj

Fiatalok siettek a segítségére.
2026. április 23., csütörtök 09:14
Egy átlagosnak induló esti ,,járőrözés" váratlan fordulatot vett Salgótarján főterén, ahol egy mozdulatlanul fekvő férfi miatt kellett segítséget hívni – számolt be szerdán a nool.hu.

A Tarján Street nevű csapat tagjai rendszeresen járják a várost sötétedés után, hogy civilként segítsenek a rászorulóknak, és fellépjenek a dizájnerdrogok terjedése ellen. Egy ilyen alkalommal figyeltek fel a földön fekvő emberre a főtéren. Kezdetben nem tűnt rendkívülinek a helyzet, ám amikor később visszatértek, már egyértelművé vált: komoly a baj.

Először nem gondoltunk semmi rosszra, de amikor később visszatértünk, a férfi még mindig ugyanabban a pózban ott feküdt a földön. Ekkor már tudtuk, hogy baj van

-    idézte fel a lapnak a történteket Lakatos Rudolf Martin, a csapat vezetője.

A férfi nem reagált sem a szólongatásra, sem az érintésre. A csapat tagjai azonnal cselekedtek: hívták a 112-es segélyhívót, és a mentésirányító utasításait követve stabil oldalfektetésbe helyezték az eszméletlen embert.

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd kórházba szállították a bajba jutott férfit.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

