Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Egy férfi hevert a földön Salgótarjánban, csak később derült ki, mekkora a baj
Egy átlagosnak induló esti ,,járőrözés" váratlan fordulatot vett Salgótarján főterén, ahol egy mozdulatlanul fekvő férfi miatt kellett segítséget hívni – számolt be szerdán a nool.hu.
A Tarján Street nevű csapat tagjai rendszeresen járják a várost sötétedés után, hogy civilként segítsenek a rászorulóknak, és fellépjenek a dizájnerdrogok terjedése ellen. Egy ilyen alkalommal figyeltek fel a földön fekvő emberre a főtéren. Kezdetben nem tűnt rendkívülinek a helyzet, ám amikor később visszatértek, már egyértelművé vált: komoly a baj.
Először nem gondoltunk semmi rosszra, de amikor később visszatértünk, a férfi még mindig ugyanabban a pózban ott feküdt a földön. Ekkor már tudtuk, hogy baj van
- idézte fel a lapnak a történteket Lakatos Rudolf Martin, a csapat vezetője.
A férfi nem reagált sem a szólongatásra, sem az érintésre. A csapat tagjai azonnal cselekedtek: hívták a 112-es segélyhívót, és a mentésirányító utasításait követve stabil oldalfektetésbe helyezték az eszméletlen embert.
A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd kórházba szállították a bajba jutott férfit.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél
Döbbenet, mi történt Magyarország fölött az éj leple alatt – több videó is előkerült
Halálos baleset Kiskunhalasnál, egy férfi az áldozat
96 éves férfira támadtak Kecskeméten
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
Rezsistop: figyelem, hamarosan lejár a nyilatkozattételi határidő!
Botrány a tatabányai okmányirodában, pillanatok alatt elszabadult a pokol – Videó
Ilyen bunkó audis még a mesében sincs, baleset lett a vérlázító húzásból a Nagykőrösi úton – Videó
Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken
Autó szélvédőjébe csapódott egy motoros Tázláron
Vannak, akik nem örülnek az erős forintnak