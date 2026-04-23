2026. április 23. csütörtök, Béla
Durva látvány, porig égett egy kisteherautókat szállító kamion az M43-ason

Kigyulladt egy kamion csütörtökön kora reggel az M43-as autópályán, Makónál.
2026. április 23., csütörtök 08:57
A litván rendszámú kamion a határ felé tartott, amikor a pótkocsi egyik kereke lángra kapott. A tűz gyorsan átterjedt a raktérre, amelyben három kisteherautó és egy személyautó volt. Mind teljesen megsemmisült. 

A tűz miatt az autópályát lezárták, a tűzoltók négy vízsugárral, hosszas küzdelem után fékezték meg a lángokat. 

Információink szerint a kamion sofőrje nem sérült meg. 

A sztrádán a forgalom már egy sávon elindulhatott, a torlódás több kilométeres.

 

