Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Durva látvány, porig égett egy kisteherautókat szállító kamion az M43-ason
A litván rendszámú kamion a határ felé tartott, amikor a pótkocsi egyik kereke lángra kapott. A tűz gyorsan átterjedt a raktérre, amelyben három kisteherautó és egy személyautó volt. Mind teljesen megsemmisült.
A tűz miatt az autópályát lezárták, a tűzoltók négy vízsugárral, hosszas küzdelem után fékezték meg a lángokat.
Információink szerint a kamion sofőrje nem sérült meg.
A sztrádán a forgalom már egy sávon elindulhatott, a torlódás több kilométeres.
