Ketyeg az óra a reptereken: változik a beszállás rendje
Elképesztő fotók érkeztek: Letarolta a jégeső a Bakonyt
Már a keddi nap folyamán beszámoltunk róla, hogy a HungaroMet figyelmeztetést adott ki az ország jelentős részére zivatar miatt. A citromsárga jelzés elsősorban az Alföldre vonatkozott, de dunántúli területek is érintettek voltak.
A Tények.hu olvasója A Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyék határán lévő Bakonyszentlászlóról is küldött fotókat, ahol szintén nem kegyelmeztek az égiek.
A legszélsőségesebb nyári időjárást idéző jégeső csapott le a Bakonyban, a képen látható autó szélvédője pedig alig látszott ki a jégtakaró alól.
Szerdára virradóra ismét megnőtt a fagykárok veszélye. Leginkább a Duna vonalától keletre alakul nulla fok alatt a reggeli minimum hőmérséklet.
Bejelentést tett a győri kórház: A pácienseket és a látogatókat is egyaránt érinti
Gyanús egybeesés vagy puszta véletlen? Vizsgálat indul a lottóügyben
Utolsó napok: aki most nem lép, örökre bukhatja a kedvezményt
Berontottak ismeretlenek egy nógrádi óvodába, azonnal hívták a rendőrséget
Sorra tűnnek el az autók az utcákról egy magyar nagyvárosban – jobb, ha erről Ön is tud
Tragédia Bács-Kiskunban: Holtan találtak egy embert a lakásában
Holtan került elő egy eltűnt férfi, az erdőben bukkantak rá az áldozatra
Üzenetet kapott az MVM-től? Most jól figyeljen, rengeteg pénz múlhat rajta!
Versenyfutás az idővel: több egységet riasztottak a pilisi kilátóhoz
Kitört a pánik Budapesten, több mentőegység rohant egy költözéshez
Nyomozás indult az ügyészségen, nagy bajba kerülhet a rekordbajnok magyar klub