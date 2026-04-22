Elképesztő fotók érkeztek: Letarolta a jégeső a Bakonyt

Már a keddi nap folyamán beszámoltunk róla, hogy a HungaroMet figyelmeztetést adott ki az ország jelentős részére zivatar miatt. A citromsárga jelzés elsősorban az Alföldre vonatkozott, de dunántúli területek is érintettek voltak.

A Tények.hu olvasója A Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyék határán lévő Bakonyszentlászlóról is küldött fotókat, ahol szintén nem kegyelmeztek az égiek.

Fotó: Keserü Katalin

A legszélsőségesebb nyári időjárást idéző jégeső csapott le a Bakonyban, a képen látható autó szélvédője pedig alig látszott ki a jégtakaró alól.

Szerdára virradóra ismét megnőtt a fagykárok veszélye. Leginkább a Duna vonalától keletre alakul nulla fok alatt a reggeli minimum hőmérséklet.