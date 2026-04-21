Szabadnapokat vett ki a tavasz – riasztást adtak ki több vármegyére
Riasztást adtak ki az Alföld déli részein, ugyanis a záporok mellett zivatar és apró szemű jég is eshet kedden napközben – közölte a HungaroMet.
Az előrejelzés szerint a Dunántúl keleti és déli területein, Pest vármegyében, Baranya vármegyében, Bács-Kiskun vármegyében, Békés vármegyében, Csongrád-Csanád vármegyében, Tolna vármegyében, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a szél erősödése mellett jég is eshet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, hajnalra a Dunántúlon +1 és +6, míg a Dunától keletre általában -3, +3 fok közé hűl le a levegő.
+Ez is érdekelheti
Halálos baleset Kölesdnél, egy nő beszorult az égő autóba
Döbbenetes pusztítás Tatán, rá se ismerünk a környékre
Kútba esett egy férfi Letenyén, a szomszédok vették észre
Ez most minden magyar autóst érint! Mutatjuk a részleteket
Élőben közvetítette öngyilkosságát egy férfi, az egyik néző bátorította
Meghalt Kékesi István
Zajki tragédia: Fotón a ház falának csapódott luxusautó
Horror Egerben, egy nőt holtan találtak
Sokkoló részletek derültek ki a mosonmagyaróvári gyermekgázolásról - fotóval
Dráma a Szent Mihály-hegyen, több egység sietett a helyszínre
Rohantak az emberek Gyöngyösön, drámai jelenetek játszódtak le a belvárosban