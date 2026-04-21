Szabadnapokat vett ki a tavasz – riasztást adtak ki több vármegyére

Riasztást adtak ki az Alföld déli részein, ugyanis a záporok mellett zivatar és apró szemű jég is eshet kedden napközben – közölte a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint a Dunántúl keleti és déli területein, Pest vármegyében, Baranya vármegyében, Bács-Kiskun vármegyében, Békés vármegyében, Csongrád-Csanád vármegyében, Tolna vármegyében, és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a szél erősödése mellett jég is eshet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, hajnalra a Dunántúlon +1 és +6, míg a Dunától keletre általában -3, +3 fok közé hűl le a levegő.