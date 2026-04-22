Gyanús egybeesés vagy puszta véletlen? Vizsgálat indul a lottóügyben
A közleményben kiemelték, a Szerencsejáték Zrt. azután döntött az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a szombati sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a négy játék sorsolásainak tisztaságáról.
Részletezték, hogy a múlt héten, az idei év 16. hetében szerda és szombat között négy számsorsjátékon is telitalálat született, az ötös lottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével.
A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset
- emlékeztettek.
A Szerencsejáték Zrt. a közleményben leszögezte, a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.
Ismertették: a sorsolási eszközök - a sorsológép, a kézi sorsológömb és a golyók - minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata - az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig - közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.
A sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége - a sorsolást megelőzően - is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg.
A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető
- írták a közleményben.
A Szerencsejáték Zrt. azt ígérte, a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét közzéteszi.
+Ez is érdekelheti
Bejelentést tett a győri kórház: A pácienseket és a látogatókat is egyaránt érinti
Elképesztő fotók érkeztek: Letarolta a jégeső a Bakonyt
Utolsó napok: aki most nem lép, örökre bukhatja a kedvezményt
Berontottak ismeretlenek egy nógrádi óvodába, azonnal hívták a rendőrséget
Sorra tűnnek el az autók az utcákról egy magyar nagyvárosban – jobb, ha erről Ön is tud
Tragédia Bács-Kiskunban: Holtan találtak egy embert a lakásában
Holtan került elő egy eltűnt férfi, az erdőben bukkantak rá az áldozatra
Üzenetet kapott az MVM-től? Most jól figyeljen, rengeteg pénz múlhat rajta!
Versenyfutás az idővel: több egységet riasztottak a pilisi kilátóhoz
Kitört a pánik Budapesten, több mentőegység rohant egy költözéshez
Nyomozás indult az ügyészségen, nagy bajba kerülhet a rekordbajnok magyar klub