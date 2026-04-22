Gyanús egybeesés vagy puszta véletlen? Vizsgálat indul a lottóügyben

Ismertették: a sorsolási eszközök - a sorsológép, a kézi sorsológömb és a golyók - minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata - az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig - közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.

A sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége - a sorsolást megelőzően - is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg.

A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető

- írták a közleményben.

A Szerencsejáték Zrt. azt ígérte, a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét közzéteszi.