Ketyeg az óra a reptereken: változik a beszállás rendje
Jelentős változásra kell felkészülniük az utasoknak: a Ryanair módosítja reptéri folyamatait, ami elsősorban a feladott poggyásszal utazókat érinti - közölte szerdán az airportal.hu.
A légitársaság 2026. november 10-től szigorít: az utasfelvétel és a poggyászfeladás a jelenlegi 40 perc helyett már az indulás előtt 60 perccel lezárul.
A döntés hátterében az áll, hogy több idő jusson a repülőtéri ellenőrzésekre, és csökkenjen a késések száma. A változás elsősorban azt a mintegy 20 százaléknyi utast érinti, akik feladott poggyásszal utaznak. Számukra kulcsfontosságú lesz a pontos érkezés, különben könnyen lemaradhatnak járatukról.
Ezzel párhuzamosan a Ryanair felgyorsítja az önkiszolgáló poggyászfeladó automaták bevezetését is: a tervek szerint októberre a hálózat több mint 95 százalékán elérhetők lesznek ezek a rendszerek, amelyek az applikációval összekapcsolva gyorsabb ügyintézést tesznek lehetővé.
A légitársaság ugyanakkor kiemeli: azok az utasok, akik online check-int használnak és nem adnak fel poggyászt, továbbra is egyszerűbb helyzetben vannak, számukra nem változik érdemben a reptéri folyamat.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
