Ketyeg az óra a reptereken: változik a beszállás rendje

Jelentős változásra kell felkészülniük az utasoknak: a Ryanair módosítja reptéri folyamatait, ami elsősorban a feladott poggyásszal utazókat érinti - közölte szerdán az airportal.hu.

A légitársaság 2026. november 10-től szigorít: az utasfelvétel és a poggyászfeladás a jelenlegi 40 perc helyett már az indulás előtt 60 perccel lezárul.



A döntés hátterében az áll, hogy több idő jusson a repülőtéri ellenőrzésekre, és csökkenjen a késések száma. A változás elsősorban azt a mintegy 20 százaléknyi utast érinti, akik feladott poggyásszal utaznak. Számukra kulcsfontosságú lesz a pontos érkezés, különben könnyen lemaradhatnak járatukról.