Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Le akarta nyomni kisbabáját a wc-n egy lány Pécsen, a pici meghalt
Enyhébb büntetést kapott másodfokon az a középiskolás lány, aki a kollégium wc-jében világra hozta, majd megölte az újszülött kisfiát Pécsen.
A 15 éves lány titkolta, hogy gyereket vár. A terhesség 28. hetében indult be a szülés, több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg a gyereket. Kézzel eltépte a köldökzsinórt és megpróbálta a kisbabát lenyomni a wc-kagylóban. Az erősen vérző lány szobatársa szólt a nevelőnek, aki hívta a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.
A lányt elsőfokon 4 év javítóintézetre ítélték, ezt most jogerősen három évre enyhítette a bíróság.
+Ez is érdekelheti
