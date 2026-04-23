Le akarta nyomni kisbabáját a wc-n egy lány Pécsen, a pici meghalt

Enyhébb büntetést kapott másodfokon az a középiskolás lány, aki a kollégium wc-jében világra hozta, majd megölte az újszülött kisfiát Pécsen.

A 15 éves lány titkolta, hogy gyereket vár. A terhesség 28. hetében indult be a szülés, több órás vajúdás után a mosdóban szülte meg a gyereket. Kézzel eltépte a köldökzsinórt és megpróbálta a kisbabát lenyomni a wc-kagylóban. Az erősen vérző lány szobatársa szólt a nevelőnek, aki hívta a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni.

A lányt elsőfokon 4 év javítóintézetre ítélték, ezt most jogerősen három évre enyhítette a bíróság.