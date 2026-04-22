Berontottak ismeretlenek egy nógrádi óvodába, azonnal hívták a rendőrséget
Ismeretlen elkövetők szerdára virradóra betörtek a Nógrádkövesdi Csicsergő Óvodába – tájékoztatott a község önkormányzata a közösségi oldalán.
A történteket reggel észlelték, és azonnal értesítették a hatóságokat. A rendőrség a helyszínelés idejére megtiltotta az épületbe való belépést.
Tekintettel a történtekre, a tanítás szünetel és az ételkészítés sem biztosított az intézményben.
Az eset körülményeinek tisztázására a hatóságok teljes körű vizsgálatot folytatnak.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben bárki az éjszaka folyamán gyanús mozgást, személyt vagy járművet észlelt a környéken, illetve bármilyen, az üggyel kapcsolatos információval rendelkezik, szíveskedjen azt jelezni az illetékes hatóságok vagy az önkormányzat felé, ezzel is segítve a nyomozás eredményességét
– olvasható a felhívásban.
A nyitókép illusztráció: MTI/Vajda János
