Berontottak ismeretlenek egy nógrádi óvodába, azonnal hívták a rendőrséget

Felfüggesztették az oktatást.
2026. április 22., szerda 13:16
Ismeretlen elkövetők szerdára virradóra betörtek a Nógrádkövesdi Csicsergő Óvodába – tájékoztatott a község önkormányzata a közösségi oldalán. 

A történteket reggel észlelték, és azonnal értesítették a hatóságokat. A rendőrség a helyszínelés idejére megtiltotta az épületbe való belépést. 


Tekintettel a történtekre, a tanítás szünetel és az ételkészítés sem biztosított az intézményben.

Az eset körülményeinek tisztázására a hatóságok teljes körű vizsgálatot folytatnak.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben bárki az éjszaka folyamán gyanús mozgást, személyt vagy járművet észlelt a környéken, illetve bármilyen, az üggyel kapcsolatos információval rendelkezik, szíveskedjen azt jelezni az illetékes hatóságok vagy az önkormányzat felé, ezzel is segítve a nyomozás eredményességét

 – olvasható a felhívásban.

A nyitókép illusztráció: MTI/Vajda János

 

