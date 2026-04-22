Berontottak ismeretlenek egy nógrádi óvodába, azonnal hívták a rendőrséget

Ismeretlen elkövetők szerdára virradóra betörtek a Nógrádkövesdi Csicsergő Óvodába – tájékoztatott a község önkormányzata a közösségi oldalán.

A történteket reggel észlelték, és azonnal értesítették a hatóságokat. A rendőrség a helyszínelés idejére megtiltotta az épületbe való belépést.



Tekintettel a történtekre, a tanítás szünetel és az ételkészítés sem biztosított az intézményben.

Az eset körülményeinek tisztázására a hatóságok teljes körű vizsgálatot folytatnak.