Utolsó napok: aki most nem lép, örökre bukhatja a kedvezményt

Vészesen közeleg a határidő.
2026. április 22., szerda 13:17
Komoly figyelmeztetést tett közzé szerdán az MVM a Facebook-oldalán: vészesen közeleg az áramkedvezmény igénylésének határideje, és aki most nem lép időben, később már nem tudja pótolni a mulasztását.

Bár több mint félmillióan már igényelték az áramkedvezményt, de még 2026. április 30-ig van lehetőséged nyilatkozni, ha még nem tetted és a rezsistopot az áramfogyasztásodra szeretnéd igénybe venni

-    írták.

 

A döntés nem csak formai kérdés: aki nem földgázzal fűt, vagy egyszerűen úgy dönt, hogy inkább az áramszámláján szeretné érvényesíteni a kedvezményt, annak kötelező nyilatkoznia. Enélkül ugyanis a rendszer nem veszi figyelembe az igényt.

Az MVM külön kiemelte a legfontosabb szabályokat is:

Fontos, hogy
a kedvezmény egy felhasználási helyen csak egy szolgáltatásra vehető igénybe (áram vagy gáz)
a határidő lejárta után nincs lehetőséged nyilatkozattételre
a már érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható.

- tették hozzá.

A szolgáltató szerint a legegyszerűbb mód az ügyintézésre az online felület: az MVM Next ügyfélszolgálatán vagy mobilalkalmazásában néhány perc alatt elvégezhető a szükséges nyilatkozat.

