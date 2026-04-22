Bejelentést tett a győri kórház: A pácienseket és a látogatókat is egyaránt érinti

Szerdától már érvényes.
2026. április 22., szerda 16:03
Fontos változást jelentett be a közösségi médiában szerdán a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház.

Mint közölték, az utóbbi időben csökkent a súlyos megbetegedéssel járó légúti fertőzések száma, így lehetővé vált a maszkhasználati szabályok enyhítése.

Április 22-étől, azaz szerdától a páciensek és a látogatók számára a különböző osztályokon, a járóbeteg rendeléseken, az olyan diagnosztikus egységekben, mint a röntgen vagy a laboratóriumok, a várótermekben, valamint a folyosókon és a büfében nem kötelező maszkot viselni.

  

Kötelező viszont a maszkhasználat a légúti tünetekkel rendelkező betegeknek az ellátásra való várakozás közben – hívták fel a figyelmet.

Kérjük a lakosságot, hogy légúti és egyéb tünetekkel ne látogassák a hozzátartozóikat! 

– nyomatékosította a kórház.

Nyitókép: Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Facebook-oldala

 

