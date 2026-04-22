Bejelentést tett a győri kórház: A pácienseket és a látogatókat is egyaránt érinti
Fontos változást jelentett be a közösségi médiában szerdán a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház.
Mint közölték, az utóbbi időben csökkent a súlyos megbetegedéssel járó légúti fertőzések száma, így lehetővé vált a maszkhasználati szabályok enyhítése.
Április 22-étől, azaz szerdától a páciensek és a látogatók számára a különböző osztályokon, a járóbeteg rendeléseken, az olyan diagnosztikus egységekben, mint a röntgen vagy a laboratóriumok, a várótermekben, valamint a folyosókon és a büfében nem kötelező maszkot viselni.
Kötelező viszont a maszkhasználat a légúti tünetekkel rendelkező betegeknek az ellátásra való várakozás közben – hívták fel a figyelmet.
Kérjük a lakosságot, hogy légúti és egyéb tünetekkel ne látogassák a hozzátartozóikat!
– nyomatékosította a kórház.
Nyitókép: Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Elképesztő fotók érkeztek: Letarolta a jégeső a Bakonyt
Gyanús egybeesés vagy puszta véletlen? Vizsgálat indul a lottóügyben
Utolsó napok: aki most nem lép, örökre bukhatja a kedvezményt
Berontottak ismeretlenek egy nógrádi óvodába, azonnal hívták a rendőrséget
Sorra tűnnek el az autók az utcákról egy magyar nagyvárosban – jobb, ha erről Ön is tud
Tragédia Bács-Kiskunban: Holtan találtak egy embert a lakásában
Holtan került elő egy eltűnt férfi, az erdőben bukkantak rá az áldozatra
Üzenetet kapott az MVM-től? Most jól figyeljen, rengeteg pénz múlhat rajta!
Versenyfutás az idővel: több egységet riasztottak a pilisi kilátóhoz
Kitört a pánik Budapesten, több mentőegység rohant egy költözéshez
Nyomozás indult az ügyészségen, nagy bajba kerülhet a rekordbajnok magyar klub