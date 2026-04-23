Vannak, akik nem örülnek az erős forintnak

Az elmúlt években sokkal inkább a forintgyengülés negatív hatásaitól voltak hangosak a hírek, mert sokan ezt az importált termékeken és az infláción keresztül közvetlenül a saját pénztárcájukon érezték. Emiatt is örülnek sokan a forint felértékelődésének, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ennek is megvannak a maga vesztesei – nyilatkozta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Fizetésemelést kérnek

Az egyik ilyen csoport a határon túlra ingázóké – emelte ki. Ők a fizetésüket euróban kapják, ellenben kiadásaik jellemzően forintban merülnek fel. Az erősebb árfolyam miatt így ők most vásárlóerejük csökkenését tapasztalják,

ugyanaz az euróban kapott fizetés kevesebb termék és szolgáltatás megvásárlására elegendő idehaza.

Emiatt jogos igény lehet részükről a fizetések emelése, azonban az érmének két oldala van: az elmúlt években pont ők voltak az egyik nyertesei a forint gyengülésének, béremelés nélkül is nőtt a vásárlóerejük.