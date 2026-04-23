Ilyen bunkó audis még a mesében sincs, baleset lett a vérlázító húzásból a Nagykőrösi úton – Videó

Újabb két tanulságos esetről tett közzé videót szerdán a Budapesti Autósok Közössége. A történtek kitűnően példázzák, hová vezet, ha valaki elveszíti a kontrollt a volán mögött ülve.

Az első felvétel a fővárosban, a Nagykőrösi úton készült. A kamerás kocsi egyenletesen haladt, amikor a mögötte érkező Audi vezetője elkezdett villogni, majd jobbról hirtelen előzött, és büntetőfékezéssel leckéztette meg a másik sofőrt. A két autó összeért, de a vétkes elmenekült a helyszínről, a szenvedő fél viszont feljelentést tett.



A második jelenet már Budaörsön, az M1-es autópálya lehajtója és a 8102-es út közötti szakaszon játszódott le néhány napja.

Egy fehér furgon vezetője a kereszteződésben várakozva elvesztette a türelmét, ezért egyedi, de kétségtelenül szabálytalan megoldáshoz folyamodott. A történtek önmagukért beszélnek, a furcsa húzással viszont a többieket is veszélybe sodorta a feldúlt sofőr.