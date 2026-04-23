Autó szélvédőjébe csapódott egy motoros Tázláron

A sofőr elmondása szerint mielőtt kikanyarodott volna a mellékútról, körbenézett. A közeledő autók távolságát biztonságosnak ítélte, a motorost azonban nem vette észre. Szerinte azért, mert nagy sebességgel előzte a kocsisort. A sofőr fékezett, de már nem tudta elkerülni az ütközést. A motoros az autó szélvédőjére, majd az aszfaltra zuhant, a mentők kórházba vitték.

A baleset pontos körülményeit még vizsgálja a rendőrség.