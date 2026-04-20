Egy holttest úszott a Dunában, azonnal rendőrt hívtak

Megrázó felfedezést tettek vasárnap délután Pozsonyban, a Duna partján – számolt be a közösségi médiában a szlovák rendőrség.

A segélyhívón keresztül értesítették a hatóságot, hogy a főváros ötös számú járásában egy holttestre lettek figyelmesen a folyóban.

A helyszínen megállapították, hogy az áldozat egy férfi, de a személyazonosságát nem sikerült meghatározni.

Az esettel kapcsolatban nyomozás indult.