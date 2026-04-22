Tragédia Bács-Kiskunban: Holtan találtak egy embert a lakásában
Megrázó esetről számolt be szerdán a Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság a Facebook-oldalán. Kedden délelőtt riasztották a hatóságokat a Madaras településen, miután egy lakásban tartózkodó személy rosszullétéről érkezett bejelentés.
A segélyhívást egy szomszéd tette, aki ajtónyitáshoz kért segítséget. A helyszínre kiérkező egységek megérkezésekor a mentőszolgálat munkatársai már nem tudtak segíteni.
Kiérkezésünkre a Mentőszolgálat szakemberei bejutottak az ingatlanba, ahol egy elhunyt személyt találtak
- írták a posztban.
A nyitókép illusztráció: Bácsalmás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság Facebook-oldala
