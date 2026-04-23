Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél
Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Elképesztő esetről tudósított szerdán este a Tények.hu olvasója Budapesten. Zuglóban, a Nagy Lajos király útján egy elektromos bérautó vezetője a villamossínekre hajtott, ezzel pedig teljesen eltorlaszolta a vágányt.
Szemtanúnk elmondása alapján a sofőr rendőri hangjelzéstől rémült meg annyira parkolás közben, hogy ijedtében a gázpedálra lépett.
A baleset miatt a 3-as és a 62-es villamos közlekedése is felborult egy időre. Sérültről szerencsére nem érkezett hír.
