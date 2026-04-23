Meghalt egy nő medvetámadásban Lengyelországban

Ez évek óta az első halálos medvetámadás Lengyelországban. A baleset csütörtök délelőtt történt a lengyel-szlovák határhoz közeli erdőben, írta meg az MTI.

A mentőket az áldozat fia riasztotta.

A nehezen megközelíthető helyszínre tűzoltók, mentők, rendőrök és hegyi mentők is érkeztek. Megérkezésük után a mentők "a nő sérüléseinek kiterjedtsége és súlyossága miatt eltekintettek az életmentő intézkedések végrehajtásától" - tájékoztatott a TVP3 Rzeszów.

Több forrás, köztük az onet.pl hírportál megírta: feltehetőleg egy anyamedvéről volt szó, aki három kölykét vitte magával.