Íme az első videó, amit valaha feltöltöttek a YouTube-ra - születésnapját ünnepli a videómegosztó

A felvétel közel 390 millió megtekintésnél jár.
2026. április 23., csütörtök 18:12
Nem mindennapi születésnapot ünnepelnek a videók szerelmesei, ugyanis április 23-án lett 21 éves a világ egyik legismertebb videómegosztója, a Youtube - olvasható a guinnessworldrecords oldalán.

A híres oldal ötlete onnan indult, hogy az alapítók közül Chad Hurley és Steve Chen, 2005. február 14-én egy buliban készült videót akartak megosztani egymással, és kitalálták, hogy létrehoznak ehhez egy oldalt.


Így született meg a Youtube, melyre az első videót a harmadik alapító, Jawed Karim töltötte fel, a Me at the Zoo címmel, amit az egyesült államokbeli San Diego-i állatkertben forgatott a 2005. április 23-án. A klip mindössze 20 másodperc hosszú volt, és azóta több mint 388 MILLIÓ alkalommal nézték meg. 


Azóta lenyűgöző fejlődésen ment keresztül a videós tartalmakat kínáló platform. Elég csak Felix Kjellberg-re, azaz PewDiePie-ra gondolni, aki első YouTube-csatornaként átlépte a 10 milliárd megtekintést 2015. szeptember 6-án, ezzel Guinness-rekordot állítva fel.

Mindenképp meg kell említeni a Pinkfong Baby Shark című gyermekmondóka dalát is, amit 2016. június 18-án töltöttek fel, és azóta is a legnézettebb videóként tartják számon. Jelenleg több mint 16 milliárdszor játszották le.


Egy másik legendás videoklip Luis Fonsi „Despacito” című dala, amely 2018. augusztus 31-én Guinness-rekordot döntve bekerült a YouTube legtöbbet kedvelt videójai közé, szerényebb, 8,9 milliárd lejátszással.

Ezen mérföldkövek mellett a legidősebb videójáték-YouTuber Hamako Mori sem hiányozhat a felsorolásból, aki jelenleg 96 éves, és több mint 10 éve streamel különböző játékokat a felületen.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

