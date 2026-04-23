Íme az első videó, amit valaha feltöltöttek a YouTube-ra - születésnapját ünnepli a videómegosztó
Nem mindennapi születésnapot ünnepelnek a videók szerelmesei, ugyanis április 23-án lett 21 éves a világ egyik legismertebb videómegosztója, a Youtube - olvasható a guinnessworldrecords oldalán.
A híres oldal ötlete onnan indult, hogy az alapítók közül Chad Hurley és Steve Chen, 2005. február 14-én egy buliban készült videót akartak megosztani egymással, és kitalálták, hogy létrehoznak ehhez egy oldalt.
Így született meg a Youtube, melyre az első videót a harmadik alapító, Jawed Karim töltötte fel, a Me at the Zoo címmel, amit az egyesült államokbeli San Diego-i állatkertben forgatott a 2005. április 23-án. A klip mindössze 20 másodperc hosszú volt, és azóta több mint 388 MILLIÓ alkalommal nézték meg.
Azóta lenyűgöző fejlődésen ment keresztül a videós tartalmakat kínáló platform. Elég csak Felix Kjellberg-re, azaz PewDiePie-ra gondolni, aki első YouTube-csatornaként átlépte a 10 milliárd megtekintést 2015. szeptember 6-án, ezzel Guinness-rekordot állítva fel.
Mindenképp meg kell említeni a Pinkfong Baby Shark című gyermekmondóka dalát is, amit 2016. június 18-án töltöttek fel, és azóta is a legnézettebb videóként tartják számon. Jelenleg több mint 16 milliárdszor játszották le.
Egy másik legendás videoklip Luis Fonsi „Despacito” című dala, amely 2018. augusztus 31-én Guinness-rekordot döntve bekerült a YouTube legtöbbet kedvelt videójai közé, szerényebb, 8,9 milliárd lejátszással.
Ezen mérföldkövek mellett a legidősebb videójáték-YouTuber Hamako Mori sem hiányozhat a felsorolásból, aki jelenleg 96 éves, és több mint 10 éve streamel különböző játékokat a felületen.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
Közel 6 ezer méter magasból jelentkezett Varga Csaba, fotókon a különleges expedíció
Undorító szokás a konyhában, amit a többség tagad, mégis elkövet
Már most látszik: nem lesz időben holdraszállás?
Dértől is megérik a … ? – Tesztelje magát! Ön hány régi közmondást ismer az alábbiak közül?
„Zebracsíkozás” - így csökkenthető a másnap kínja
Most választhat - Mely műsorokat látná újra szívesen a TV 2 képernyőjén?
Hulladékból luxus? Új felfedezés írhatja át a kozmetikai ipart
Rekordot döntött Lékai-Kiss Ramóna
Eltört a mécses Szandiéknál, erre nem voltak felkészülve - Videó
Forr a levegő Malibuban: Egyre több jel utal Lewis Hamilton titkos románcára