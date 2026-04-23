Íme az első videó, amit valaha feltöltöttek a YouTube-ra - születésnapját ünnepli a videómegosztó

Nem mindennapi születésnapot ünnepelnek a videók szerelmesei, ugyanis április 23-án lett 21 éves a világ egyik legismertebb videómegosztója, a Youtube - olvasható a guinnessworldrecords oldalán.

A híres oldal ötlete onnan indult, hogy az alapítók közül Chad Hurley és Steve Chen, 2005. február 14-én egy buliban készült videót akartak megosztani egymással, és kitalálták, hogy létrehoznak ehhez egy oldalt.



Így született meg a Youtube, melyre az első videót a harmadik alapító, Jawed Karim töltötte fel, a Me at the Zoo címmel, amit az egyesült államokbeli San Diego-i állatkertben forgatott a 2005. április 23-án. A klip mindössze 20 másodperc hosszú volt, és azóta több mint 388 MILLIÓ alkalommal nézték meg.