Közel 6 ezer méter magasból jelentkezett Varga Csaba, fotókon a különleges expedíció
Nem kis fába vágta a fejszéjét Varga Csaba, aki a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsának meghódítását tűzte ki célul.
A nagyváradi származású hegymászó csütörtökön, nepáli idő szerint 13 óra 30 perc körül érkezett meg a Himalájában található Makalu 5700 méter magasságban fekvő alaptáborába
– tudatta a Hazajáró című műsor közösségi oldala.
Varga Csaba Num településről indulva a Seduwa- Tashigaon - Khongma - Shipton La - útvonalon, a Barun folyó völgyén keresztül közelítette meg a tábort.
Csaba jól érzi magát és bizakodó. Egy-két nap pihenés után kezdődhet az akklimatizáció
– foglalták össze.
A megosztott fotók az expedíció eddigi szakaszában készültek.
