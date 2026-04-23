Közel 6 ezer méter magasból jelentkezett Varga Csaba, fotókon a különleges expedíció

Nem kis fába vágta a fejszéjét Varga Csaba, aki a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsának meghódítását tűzte ki célul.

A nagyváradi származású hegymászó csütörtökön, nepáli idő szerint 13 óra 30 perc körül érkezett meg a Himalájában található Makalu 5700 méter magasságban fekvő alaptáborába

– tudatta a Hazajáró című műsor közösségi oldala.

Varga Csaba Num településről indulva a Seduwa- Tashigaon - Khongma - Shipton La - útvonalon, a Barun folyó völgyén keresztül közelítette meg a tábort.