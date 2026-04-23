Három kisgyermek maradványait találták meg egy erdős részen

Kiderültek a részletek.
2026. április 23., csütörtök 16:01
A napokban három kisgyermek maradványait találták meg egy erdős területen az amerikai Tennessee államban, Memphisben - számolt be róla a People.

Járókelők fedezték fel a csontokat kutyasétáltatás közben még márciusban, szerdán viszont a nyomozás során egy vízelvezető csőben leltek meg további testrészeket.

A feltehetően 3 és 7 év közötti gyermekek azonosítása és haláluk körülményeinek tisztázása még folyamatban van. Az egyenruhások úgy vélik, már évek óta halottak lehetnek.

A hatóságok áttekintették az eltűnt gyermekekkel kapcsolatos legutóbbi bejelentéseket, de nem találtak az áldozatokkal egyező adatokat, így a lakosság segítségét kérik.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.


