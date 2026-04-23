Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél

Sorra összekarcolódnak az autók.
2026. április 23., csütörtök 16:39
Egy varjú tartja rettegésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyírbátori lakosokat, ugyanis egy tollas sorra rongálja az autókat egy helyi bevásárlóközpont parkolójában – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.

A Nyírbátorban láttam, hallottam című Facebook - csoportban osztotta meg egy helyi lakos, hogy a madár megkarcolta az autója visszapillantó tükrét.

Sziasztok! Ez a madár folyamatosan kárt okoz a Tesco parkolóban lévő autókban! Kit lehetne értesíteni, hogy be fogják? Köszönöm, ha segítesz! Gyengébbek kedvéért az autó visszapillantóján van az említett madár

 – írta a bejegyzéshez a károsult, akinek a posztjára több szellemes megjegyzés is érkezett.

Fotó: Nyírbátorban láttam, hallottam Facebook-csoport

Ennyit mondj neki, idézem: HESS

 - írta ez egyik hozzászóló, de volt olyan is, aki szintén beszámolt hasonló esetről.

Napi szinten teszi tönkre. Ès az egész oldala a kocsiknak ilyen…

– írta egy másik kommentelő.

Egyelőre nem tudni hogyan lehetne megállítani a vandál varjút, de az biztos, hogy komoly problémát okoz a helyi autósoknak.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra