Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél

Egy varjú tartja rettegésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyírbátori lakosokat, ugyanis egy tollas sorra rongálja az autókat egy helyi bevásárlóközpont parkolójában – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.

A Nyírbátorban láttam, hallottam című Facebook - csoportban osztotta meg egy helyi lakos, hogy a madár megkarcolta az autója visszapillantó tükrét.

Sziasztok! Ez a madár folyamatosan kárt okoz a Tesco parkolóban lévő autókban! Kit lehetne értesíteni, hogy be fogják? Köszönöm, ha segítesz! Gyengébbek kedvéért az autó visszapillantóján van az említett madár

– írta a bejegyzéshez a károsult, akinek a posztjára több szellemes megjegyzés is érkezett.