Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél
Egy varjú tartja rettegésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei nyírbátori lakosokat, ugyanis egy tollas sorra rongálja az autókat egy helyi bevásárlóközpont parkolójában – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.
A Nyírbátorban láttam, hallottam című Facebook - csoportban osztotta meg egy helyi lakos, hogy a madár megkarcolta az autója visszapillantó tükrét.
Sziasztok! Ez a madár folyamatosan kárt okoz a Tesco parkolóban lévő autókban! Kit lehetne értesíteni, hogy be fogják? Köszönöm, ha segítesz! Gyengébbek kedvéért az autó visszapillantóján van az említett madár
– írta a bejegyzéshez a károsult, akinek a posztjára több szellemes megjegyzés is érkezett.
Ennyit mondj neki, idézem: HESS
- írta ez egyik hozzászóló, de volt olyan is, aki szintén beszámolt hasonló esetről.
Napi szinten teszi tönkre. Ès az egész oldala a kocsiknak ilyen…
– írta egy másik kommentelő.
Egyelőre nem tudni hogyan lehetne megállítani a vandál varjút, de az biztos, hogy komoly problémát okoz a helyi autósoknak.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
