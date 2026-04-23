2026. április 23. csütörtök, Béla
18°C Budapest
házasság
legénybúcsú
hagyomány

Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány

Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
Már a kezdeteknél alááshatja a bizalmat.
2026. április 23., csütörtök 16:01
Vágólapra másolva!

A legénybúcsúk világa sokat változott az elmúlt években, mégis vannak, akik továbbra is a „szabadság utolsó éjszakájaként” tekintenek rájuk. Ez a hozzáállás azonban komoly veszélyt jelenthet a kapcsolatokra, még azelőtt, hogy a házasság egyáltalán elkezdődne – hívta fel a figyelmet csütörtökön a Metro. A szakértők hangsúlyozzák: nem az esemény a visszás, hanem az, amit képvisel.

Nem maga a legénybúcsú hagyomány a probléma, hanem az elavult hozzáállás

-    fogalmazott Courtney Boyer, párkapcsolati szakértő.


A gond akkor kezdődik, amikor a buli az egyedülálló élet „utolsó hurrájaként” jelenik meg. Ez ugyanis ellentmondásos üzenetet küld a kapcsolat jövőjéről.

Egy házasság ünneplése azzal, hogy egyedülállónak viselkedünk, zavaros üzenetet közvetít

-    hangsúlyozta.

A szakértők szerint a bizalom már az esküvő előtt meginoghat, különösen akkor, ha a felek nem tisztázzák előre a határokat és az elvárásokat. A tanulság egyszerű, mégis sokan figyelmen kívül hagyják: az őszinte kommunikáció és a kölcsönös tisztelet nem a házasság után kezdődik, hanem jóval előtte.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra