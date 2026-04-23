Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány

A legénybúcsúk világa sokat változott az elmúlt években, mégis vannak, akik továbbra is a „szabadság utolsó éjszakájaként” tekintenek rájuk. Ez a hozzáállás azonban komoly veszélyt jelenthet a kapcsolatokra, még azelőtt, hogy a házasság egyáltalán elkezdődne – hívta fel a figyelmet csütörtökön a Metro. A szakértők hangsúlyozzák: nem az esemény a visszás, hanem az, amit képvisel.

Nem maga a legénybúcsú hagyomány a probléma, hanem az elavult hozzáállás

- fogalmazott Courtney Boyer, párkapcsolati szakértő.

The disrespectful pre-wedding tradition that can undermine a marriage before it begins https://t.co/stXJLQ5ari — Metro (@MetroUK) April 23, 2026



A gond akkor kezdődik, amikor a buli az egyedülálló élet „utolsó hurrájaként” jelenik meg. Ez ugyanis ellentmondásos üzenetet küld a kapcsolat jövőjéről.