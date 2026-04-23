Közel 6 ezer méter magasból jelentkezett Varga Csaba, fotókon a különleges expedíció
Az utolsó éjszaka ára: így mérgezheti meg a házasságot egy hagyomány
A legénybúcsúk világa sokat változott az elmúlt években, mégis vannak, akik továbbra is a „szabadság utolsó éjszakájaként” tekintenek rájuk. Ez a hozzáállás azonban komoly veszélyt jelenthet a kapcsolatokra, még azelőtt, hogy a házasság egyáltalán elkezdődne – hívta fel a figyelmet csütörtökön a Metro. A szakértők hangsúlyozzák: nem az esemény a visszás, hanem az, amit képvisel.
Nem maga a legénybúcsú hagyomány a probléma, hanem az elavult hozzáállás
- fogalmazott Courtney Boyer, párkapcsolati szakértő.
A gond akkor kezdődik, amikor a buli az egyedülálló élet „utolsó hurrájaként” jelenik meg. Ez ugyanis ellentmondásos üzenetet küld a kapcsolat jövőjéről.
Egy házasság ünneplése azzal, hogy egyedülállónak viselkedünk, zavaros üzenetet közvetít
- hangsúlyozta.
A szakértők szerint a bizalom már az esküvő előtt meginoghat, különösen akkor, ha a felek nem tisztázzák előre a határokat és az elvárásokat. A tanulság egyszerű, mégis sokan figyelmen kívül hagyják: az őszinte kommunikáció és a kölcsönös tisztelet nem a házasság után kezdődik, hanem jóval előtte.
