Baltával verte szét a rendőrautót egy idős férfi Dobollón - Videó

Tört-zúzott egy üzletben és üvegeket tört össze baltával egy agresszív férfi Dobollón, az erdélyi Kovászna megyében. A 67 éves alak egy helyi közintézményhez is odasétált, majd az épület több ablakát beverte a szerszámmal, ráadásul fenyegetőzött, egy nőt pedig egy meg is ütött – számolt be szerdán délután a Maszol.ro.

Rendőrök érkeztek a helyszínre, hogy megfékezzék a rongálót, aki azonban nem csillapodott, sőt, a hivatalos személyekkel is indulatosan viselkedett, végül pedig a rendőrautóba vágta a fejszét.

Ezt követően sikerült csak megbilincselni az idős férfit, akit előállítottak, majd pszichiátriára szállítottak. Szakértői vizsgálat fogja eldönteni, hogy beszámítható állapotban volt-e a pusztításakor, és ennek függvényében kezelik a helyzetet a hatóságok.