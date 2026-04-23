Baltával verte szét a rendőrautót egy idős férfi Dobollón - Videó
Tört-zúzott egy üzletben és üvegeket tört össze baltával egy agresszív férfi Dobollón, az erdélyi Kovászna megyében. A 67 éves alak egy helyi közintézményhez is odasétált, majd az épület több ablakát beverte a szerszámmal, ráadásul fenyegetőzött, egy nőt pedig egy meg is ütött – számolt be szerdán délután a Maszol.ro.
Rendőrök érkeztek a helyszínre, hogy megfékezzék a rongálót, aki azonban nem csillapodott, sőt, a hivatalos személyekkel is indulatosan viselkedett, végül pedig a rendőrautóba vágta a fejszét.
Ezt követően sikerült csak megbilincselni az idős férfit, akit előállítottak, majd pszichiátriára szállítottak. Szakértői vizsgálat fogja eldönteni, hogy beszámítható állapotban volt-e a pusztításakor, és ennek függvényében kezelik a helyzetet a hatóságok.
+Ez is érdekelheti
Három kisgyermek maradványait találták meg egy erdős részen
Titokban ürítette a számlákat a posta vezetője, sok pénzt nyúlt le
Súlyos vasúti katasztrófa történt Dániában, két vonat ütközött
Végbelén szúrt egy férfit egy bika, videón a fájdalmas jelenet
Kórház helyett kuruzslóhoz vitték – meghalt a hat hónapos baba
Emberi ujjbegyet talált a narancslében, megitta
Svédországi iskolák kaptak fenyegetéseket, ezért sok intézményben elmaradt a tanítás
Robbanás történt egy petárdagyárban Dél-Indiában, többen meghaltak
Hétfői tragédia: Egy fiatal jégkorongozót gázoltak halálra
Mintha Hitchcock filmje elevenedne meg: Egyre több az áldozat, a gazdák tehetetlenek
Bombariadó van több montenegrói általános iskolában és a podgoricai repülőtéren