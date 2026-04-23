96 éves férfira támadtak Kecskeméten

Hátulról támadt az idősek otthonába siető 96 éves áldozatára egy 42 éves férfi Kecskeméten – közölte a Bács-Kiskun vérmegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, április 21-én délben az elkövető kinézte magának az idős járókerettel sétáló sértettet, követte, majd hátulról akkorát lökött rajta, hogy a férfi csak a keretbe kapaszkodva tudta elkerülni, hogy elessen.



A támadó leemelte a segédeszközre akasztott táskát, majd elfutott a helyszínről.

A rendőrségi bejelentés után a hatóságok átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, és két órán belül elfogták a bűnöst, akinél elkapásakor kábítószergyanús anyagot is találtak.