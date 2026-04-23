Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
96 éves férfira támadtak Kecskeméten
Hátulról támadt az idősek otthonába siető 96 éves áldozatára egy 42 éves férfi Kecskeméten – közölte a Bács-Kiskun vérmegyei rendőrség a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, április 21-én délben az elkövető kinézte magának az idős járókerettel sétáló sértettet, követte, majd hátulról akkorát lökött rajta, hogy a férfi csak a keretbe kapaszkodva tudta elkerülni, hogy elessen.
A támadó leemelte a segédeszközre akasztott táskát, majd elfutott a helyszínről.
A rendőrségi bejelentés után a hatóságok átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, és két órán belül elfogták a bűnöst, akinél elkapásakor kábítószergyanús anyagot is találtak.
Őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
+Ez is érdekelheti
