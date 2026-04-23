Halálos baleset Kiskunhalasnál, egy férfi az áldozat

Csütörtökön halálos tragédia történt az 53-as főúton Kiskunhalas és Balotaszállás között.

Egy kocsi és egy teherautó frontálisan ütközött, melynek következtében egy idős férfi a helyszínen életét vesztette, hiába érkezett gyors segítség.

Információk szerint az autó Balotaszállás felé tartott, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, és összeütközött a szemből érkező kamionnal. A csapódás ereje akkora volt, hogy a kocsi sofőrje a roncsok közé szorult.

Fotó: MTI/Donka Ferenc

A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és feszítővágó segítségével kezdték meg a sérült kiszabadítását. Több mint fél órán keresztül dolgoztak azon, hogy kiemeljék a férfit a roncs szorításából.