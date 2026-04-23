Halálos baleset Kiskunhalasnál, egy férfi az áldozat
Csütörtökön halálos tragédia történt az 53-as főúton Kiskunhalas és Balotaszállás között.
Egy kocsi és egy teherautó frontálisan ütközött, melynek következtében egy idős férfi a helyszínen életét vesztette, hiába érkezett gyors segítség.
Információk szerint az autó Balotaszállás felé tartott, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba, és összeütközött a szemből érkező kamionnal. A csapódás ereje akkora volt, hogy a kocsi sofőrje a roncsok közé szorult.
A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és feszítővágó segítségével kezdték meg a sérült kiszabadítását. Több mint fél órán keresztül dolgoztak azon, hogy kiemeljék a férfit a roncs szorításából.
A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, és a mentők gyorsan megkezdték az ellátást, azonban a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét már nem lehetett megmenteni.
A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja, akik megerősítették a hírt.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
