Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán
Csapdába csalták a kamu rendőröket, akik több milliót akartak ellopni egy Bács-Kiskun vármegyei kalocsai áldozattól – hívta fel a figyelmet a police.
A sértettet két álrendőr kereste meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályának nevében, és azt állították, hogy kiszivárogtak a banki adatai, ezért arra kérték, hogy vegyen fel pénzt, és a biztonság kedvéért adja át nekik.
A becsapott nő először elhitte a mesét, ám amikor egyre több magát rendőrnek kiadó személy hívta fel, gyanússá vált az eset, ezért felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.
A nyomozók azonnal rájöttek, hogy ez csalás, és kitalálták, hogy csapdát állítanak a kamu rendőröknek.
Ahogy a felvételen látható, a nő tökéletes játszotta a szerepét, akihez egy NNI-s nyomozó érkezett, hogy átvegye a megbeszélt összeget.
Miután megtörtént a pénz átadása, a helyi és vármegyei rendőrök, valamint a Hírös kommandósok elfogták a férfiakat, a banda többi tagját pedig Pest vármegyei rendőrök kapták el, akik az elkövetőket csalás miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.
