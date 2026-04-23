Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán

Csapdába csalták a kamu rendőröket, akik több milliót akartak ellopni egy Bács-Kiskun vármegyei kalocsai áldozattól – hívta fel a figyelmet a police.

A sértettet két álrendőr kereste meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályának nevében, és azt állították, hogy kiszivárogtak a banki adatai, ezért arra kérték, hogy vegyen fel pénzt, és a biztonság kedvéért adja át nekik.

A becsapott nő először elhitte a mesét, ám amikor egyre több magát rendőrnek kiadó személy hívta fel, gyanússá vált az eset, ezért felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.



A nyomozók azonnal rájöttek, hogy ez csalás, és kitalálták, hogy csapdát állítanak a kamu rendőröknek.