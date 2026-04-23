Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán

Végül őket verték át.
2026. április 23., csütörtök 19:18
Csapdába csalták a kamu rendőröket, akik több milliót akartak ellopni egy Bács-Kiskun vármegyei kalocsai áldozattól – hívta fel a figyelmet a police.

A sértettet két álrendőr kereste meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályának nevében, és azt állították, hogy kiszivárogtak a banki adatai, ezért arra kérték, hogy vegyen fel pénzt, és a biztonság kedvéért adja át nekik.

A becsapott nő először elhitte a mesét, ám amikor egyre több magát rendőrnek kiadó személy hívta fel, gyanússá vált az eset, ezért felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.


A nyomozók azonnal rájöttek, hogy ez csalás, és kitalálták, hogy csapdát állítanak a kamu rendőröknek.

Ahogy a felvételen látható, a nő tökéletes játszotta a szerepét, akihez egy NNI-s nyomozó érkezett, hogy átvegye a megbeszélt összeget. 

Miután megtörtént a pénz átadása, a helyi és vármegyei rendőrök, valamint a Hírös kommandósok elfogták a férfiakat, a banda többi tagját pedig Pest vármegyei rendőrök kapták el, akik az elkövetőket csalás miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

 

