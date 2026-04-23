87 éves korában meghalt Gyetvai Gyula, Eger, Kékestető, Parádfürdő és Mátraderecske népszerű, elismert orvosa – jelentette be a megrendítő hírt Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerdán.

Mint írta, Gyetvai Gyula az az emberek gyógyításának és egy emberséges egészségügy megteremtésének szentelte az életét.

Pályafutása során nemcsak gyógyított, hanem közösségeket is életre hívott. Munkásságával, elhivatottságával maradandót alkotott a magyar egészségügyben.

Gyetvai Gyulától, a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének egykori elnökétől rengeteg kollégája, páciense és ismerőse búcsúzik a közösségi médiában is.