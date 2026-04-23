Meghalt egy nő medvetámadásban Lengyelországban
Rémálommá vált az álomutazás: Holttesteket emeltek ki egy luxushajó közelében
Megrázó jelenetek játszódtak le a Sapphire Princess óceánjáró fedélzetének közelében, amikor a hajó személyzete egy több órás mentőakció során öt holttestet emelt ki a Földközi-tenger nyugati részéből – számolt be csütörtökön a Mirror.
Az ,,úszó szálloda” először egy narancssárga mentőmellényt észlelt, ami miatt a hajó visszafordult. A mentés során egymás után kerültek elő a holttestek, amelyeket a fedélzetre szállítottak, majd orvosi vizsgálat után a hajó rakterébe vitték.
Nagyon szomorú volt nézni. Belülről remegtem. A személyzet nagyon ügyes volt abban, hogy mindenkit megnyugtasson, de mindenki sokkot kapott
- idézte fel megrendülve a történteket az egyik utas.
A hajó több mint háromezer emberrel haladt Spanyolország és Észak-Afrika partjai között, amikor a tragikus esemény történt. A fedélzeten sokan még soha nem tapasztaltak hasonlót, még azok sem, akik több évtizede utaznak hajókon.
