Rémálommá vált az álomutazás: Holttesteket emeltek ki egy luxushajó közelében

Megrázó jelenetek játszódtak le a Sapphire Princess óceánjáró fedélzetének közelében, amikor a hajó személyzete egy több órás mentőakció során öt holttestet emelt ki a Földközi-tenger nyugati részéből – számolt be csütörtökön a Mirror.

Az ,,úszó szálloda” először egy narancssárga mentőmellényt észlelt, ami miatt a hajó visszafordult. A mentés során egymás után kerültek elő a holttestek, amelyeket a fedélzetre szállítottak, majd orvosi vizsgálat után a hajó rakterébe vitték.

Cruise ship passengers left 'shaking' after five bodies pulled from seahttps://t.co/Hg92FMYmzF pic.twitter.com/i2SxhlyQNW — The Mirror (@DailyMirror) April 23, 2026

Nagyon szomorú volt nézni. Belülről remegtem. A személyzet nagyon ügyes volt abban, hogy mindenkit megnyugtasson, de mindenki sokkot kapott

- idézte fel megrendülve a történteket az egyik utas.