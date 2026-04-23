Drámai képsorok: Brutális baleset Budapesten, egy ember a roncsban ragadt
Hatalmas baleset történt csütörtökön délelőtt Budapest XIII. kerületében, a Dolmány és a Jász utca találkozásánál.
A fővárosi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két autó ütközött össze. Az egyikbe beszorult egy ember, ezért a tűzoltóknak feszítővágó segítségével kellett kiszabadítaniuk. Ezt követően átadták őt a mentőknek, akik kórházba szállították.
A munkálatokról, valamint a sérült kimenekítéséről egy videót is közzétett hivatalos oldalán a katasztrófavédelem.
Végül a szakemberek eltakarították a roncsokat, így megszüntették a forgalmi akadályt.
+Ez is érdekelheti
Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán
„Elvágom a torkodat, megdöglesz” – Családi vérfürdőt rendezett egy részeg férfi
Bekopogott a napsütéses tavasz - és nem siet sehová
Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó
Remegve parkolnak a nyírbátori lakosok egy helyi üzletnél
Döbbenet, mi történt Magyarország fölött az éj leple alatt – több videó is előkerült
Halálos baleset Kiskunhalasnál, egy férfi az áldozat
96 éves férfira támadtak Kecskeméten
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
Rezsistop: figyelem, hamarosan lejár a nyilatkozattételi határidő!
Botrány a tatabányai okmányirodában, pillanatok alatt elszabadult a pokol – Videó
Ilyen bunkó audis még a mesében sincs, baleset lett a vérlázító húzásból a Nagykőrösi úton – Videó