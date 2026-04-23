Drámai képsorok: Brutális baleset Budapesten, egy ember a roncsban ragadt

Az útszakasz járhatatlanná vált.
2026. április 23., csütörtök 19:51
Hatalmas baleset történt csütörtökön délelőtt Budapest XIII. kerületében, a Dolmány és a Jász utca találkozásánál.

A fővárosi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két autó ütközött össze. Az egyikbe beszorult egy ember, ezért a tűzoltóknak feszítővágó segítségével kellett kiszabadítaniuk. Ezt követően átadták őt a mentőknek, akik kórházba szállították.

A munkálatokról, valamint a sérült kimenekítéséről egy videót is közzétett hivatalos oldalán a katasztrófavédelem. 


Végül a szakemberek eltakarították a roncsokat, így megszüntették a forgalmi akadályt.

Galéria: Összeütközött két autó Budapesten
Fotó: katasztrófavédelem
Összeütközött két autó Budapesten

 

