Nagy árat fizethet Curtis a kiosztott pofonért
Most emeltek vádat Curtis ellen, aki 2025 januárjában azért pofozott meg egy szurkolót, mert felidegesítette őt – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, 2025 január végén egy egri sportcsarnokban megrendezett emléktornán több focicsapat is részt vett, ahol a játékosokon kívül számos néző is megjelent.
Az ismert rapper is a pályára lépett, ám az eredményhirdetésnél az egyik ittas szurkoló a sztár csapatát szidta, ezért ideges lett, odament az első sorban ülő áldozathoz, és lekevert neki egy jó nagy pofont.
A tettlegesség csak azért nem folytatódott, mert a sztárt egy csapattársa arrébb húzta a helyszínről. A férfi az ütéstől megtántorodott, de nem szenvedett komolyabb sérülést
Az ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
Curtis egy 2025. januári posztjában azt nyilatkozta, hogy sajnálja tettét, hirtelen felindulásból cselekedett.
… a szektorban illetéktelenül jelen lévő személy folyamatosan ócsárolta a tágabb családomnak számító újpesti öregfiúkat, mély érzelmeket kiváltva belőlem, ezért meggondolatlanul cselekedtem, amit sajnálok
– vallotta a rapper.
Nyitókép: Képernyőfotó
