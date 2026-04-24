Nagy árat fizethet Curtis a kiosztott pofonért

Most emeltek vádat Curtis ellen, aki 2025 januárjában azért pofozott meg egy szurkolót, mert felidegesítette őt – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, 2025 január végén egy egri sportcsarnokban megrendezett emléktornán több focicsapat is részt vett, ahol a játékosokon kívül számos néző is megjelent.

Az ismert rapper is a pályára lépett, ám az eredményhirdetésnél az egyik ittas szurkoló a sztár csapatát szidta, ezért ideges lett, odament az első sorban ülő áldozathoz, és lekevert neki egy jó nagy pofont.