Nagy árat fizethet Curtis a kiosztott pofonért

Most emeltek vádat ellene.
2026. április 24., péntek 14:35
Frissítve: 2026. április 24., péntek 15:13
Most emeltek vádat Curtis ellen, aki 2025 januárjában azért pofozott meg egy szurkolót, mert felidegesítette őt – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, 2025 január végén egy egri sportcsarnokban megrendezett emléktornán több focicsapat is részt vett, ahol a játékosokon kívül számos néző is megjelent.

Az ismert rapper is a pályára lépett, ám az eredményhirdetésnél az egyik ittas szurkoló a sztár csapatát szidta, ezért ideges lett, odament az első sorban ülő áldozathoz, és lekevert neki egy jó nagy pofont. 

A tettlegesség csak azért nem folytatódott, mert a sztárt egy csapattársa arrébb húzta a helyszínről. A férfi az ütéstől megtántorodott, de nem szenvedett komolyabb sérülést

Az ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Curtis egy 2025. januári posztjában azt nyilatkozta, hogy sajnálja tettét, hirtelen felindulásból cselekedett.

… a szektorban illetéktelenül jelen lévő személy folyamatosan ócsárolta a tágabb családomnak számító újpesti öregfiúkat, mély érzelmeket kiváltva belőlem, ezért meggondolatlanul cselekedtem, amit sajnálok

– vallotta a rapper.

