,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós
Napi tény: Kiderült, mennyi alvásra van szüksége a kutyáknak
Egy brit állatorvos a minap elárulta, naponta mennyi alvásra van szüksége a kutyáknak. A legtöbb négylábú azonban nem pihen eleget, ez pedig viselkedési problémákhoz vezethet.
A kutyatartás hosszútávú felelősség
A házikedvencek életük során folyamatos figyelemre és gondoskodásra szorulnak, ezért mindenkinek, aki azon gondolkodik, hogy befogadjon egy ebet, kellően utána kell járnia a témának.
Sokan a közösségi médiához fordulnak útmutatásért és betekintésért a háziállatokkal való együttélésbe. Szerencsére nincs hiány az online szakemberekből, akik hajlandóak szakértői véleményt megosztani különböző témákban. Azonban sokszor jobb, ha személyesen kérjük ki az állatorvos véleményét.
A Mirror szerint egy brit szakember, aki Ben The Vet néven van jelen a közösségi médiában, számtalan hasznos tanáccsal látja el az érdeklődőket.
A minap a kutyák alvási szokásairól, annak fontosságáról tartott beszámolót az internet népének.
Úgy véli, míg egyesek azt feltételezik, hogy 8 óra pihenés is elég a házőrzőknek, addig bizony
12-14 vagy akár 18 óra is szükséges lehet ahhoz, hogy szervezetük, idegrendszerük valóban jól funkcionáljon.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
