Napi tény: Kiderült, mennyi alvásra van szüksége a kutyáknak

Mutatjuk a jótékony hatásait.
2026. április 24., péntek 12:05
Egy brit állatorvos a minap elárulta, naponta mennyi alvásra van szüksége a kutyáknak. A legtöbb négylábú azonban nem pihen eleget, ez pedig viselkedési problémákhoz vezethet.

A kutyatartás hosszútávú felelősség

A házikedvencek életük során folyamatos figyelemre és gondoskodásra szorulnak, ezért mindenkinek, aki azon gondolkodik, hogy befogadjon egy ebet, kellően utána kell járnia a témának.

Sokan a közösségi médiához fordulnak útmutatásért és betekintésért a háziállatokkal való együttélésbe. Szerencsére nincs hiány az online szakemberekből, akik hajlandóak szakértői véleményt megosztani különböző témákban. Azonban sokszor jobb, ha személyesen kérjük ki az állatorvos véleményét.

A Mirror szerint egy brit szakember, aki Ben The Vet néven van jelen a közösségi médiában, számtalan hasznos tanáccsal látja el az érdeklődőket. 

@ben.the.vet Dogs need to catch their Zs too! Lack of sleep can be a factor in some canine behavioural problems. Does your dog get this amount of sleep? #learnontiktok #sleep #dog #fyp


A minap a kutyák alvási szokásairól, annak fontosságáról tartott beszámolót az internet népének.

Úgy véli, míg egyesek azt feltételezik, hogy 8 óra pihenés is elég a házőrzőknek, addig bizony

 12-14 vagy akár 18 óra is szükséges lehet ahhoz, hogy szervezetük, idegrendszerük valóban jól funkcionáljon.


