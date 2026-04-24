Péter Szabó Szilvia saját festményét bocsájtotta licitre

Péter Szabó Szilvia saját festményét bocsájtotta licitre
Az énekesnő a Kincsvadászok VIP-ben mutatta be rejtett tehetségét.
2026. április 24., péntek 10:24
Rendkívüli népszerűségnek örvend a TV2 egyik sikerműsora, a Kincsvadászok, melynek VIP évadában Péter Szabó Szilvia is feltűnik.

A NOX énekesnője ráadásul egy igazi különlegességet bocsájtott licitre. Saját festményét vitte a kereskedők elé, amiről a péntek reggeli Mokkában mesélt.

Nálam a festészet az egy COVID-hozomány volt

- kezdte gondolatait, majd hozzátette, nem tudta kiadni magából sehogy a művészetét a karantén ideje alatt, így ecsetet ragadott.

Férje vezette rá erre a hobbira, ami ma már annyira kinőtte magát, hogy azóta több alkotása is van.

Nagy hatással van rám a kubizmus, Picasso-nak a női alakjai

- mesélt az általa képviselt stílusról.

Szót ejtett azonban arról is, hogyan érezte magát a forgatás ideje alatt és azt is megosztotta a nézőkkel, miért ment el a műsorba.

 

Kincsvadászok VIP minden vasárnap 20:00-tól a TV2-n!

 

