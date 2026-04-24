Lebontottak két autót az M0-son, videón az érthetetlen baleset

Egy kocsi fedélzeti kamerája felvette a csütörtök esti, M0-s autóúton történt balesetet – osztotta meg a Budapesti Autósok Közössége.

A Deák Ferenc hídnál az M5-ös autópálya irányába haladt a körgyűrűn a videó készítője, amikor egy fehér Škoda besorolt elé. Sofőrje egy kamion mellett előzött, majd nem sokkal ezután visszatért ugyanoda, ahonnan érkezett.

Későn észlelte azonban, hogy nagy tempóval közelít a külső sávban egy Mercedes, közvetlenül elé vágott be, az ütközést pedig ezen a ponton már nem lehetett elkerülni, és a sötét kocsi beforgatta maga elé a Škodát.



A kamerás kocsi vezetője megállt, hogy megbizonyosodjon róla, senkinek sem esett baja. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a mercedeses viszont érthető módon rendkívül pipa volt.