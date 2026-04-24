Az olajválság miatt újra nagyon népszerűek lettek az elektromos autók
Lebontottak két autót az M0-son, videón az érthetetlen baleset
Egy kocsi fedélzeti kamerája felvette a csütörtök esti, M0-s autóúton történt balesetet – osztotta meg a Budapesti Autósok Közössége.
A Deák Ferenc hídnál az M5-ös autópálya irányába haladt a körgyűrűn a videó készítője, amikor egy fehér Škoda besorolt elé. Sofőrje egy kamion mellett előzött, majd nem sokkal ezután visszatért ugyanoda, ahonnan érkezett.
Későn észlelte azonban, hogy nagy tempóval közelít a külső sávban egy Mercedes, közvetlenül elé vágott be, az ütközést pedig ezen a ponton már nem lehetett elkerülni, és a sötét kocsi beforgatta maga elé a Škodát.
A kamerás kocsi vezetője megállt, hogy megbizonyosodjon róla, senkinek sem esett baja. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a mercedeses viszont érthető módon rendkívül pipa volt.
Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon
Falon át szökött meg egy elítélt a börtönből Hajdú-Biharban
Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól
Jelentkezett rekordnyereményéért az ötöslottó nyertese
Meghalt egy biciklis a 83-ason
Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez
Drámai képsorok: Brutális baleset Budapesten, egy ember a roncsban ragadt
Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán
„Elvágom a torkodat, megdöglesz” – Családi vérfürdőt rendezett egy részeg férfi
Bekopogott a napsütéses tavasz - és nem siet sehová
Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó