Falon át szökött meg egy elítélt a börtönből Hajdú-Biharban
Egy Hajdú-Bihar vármegyei büntetés-végrehajtási intézetben raboskodott egy férfi február 28-án délutánig. Ekkor az elítélt társaival együtt a börtön belső udvarán tartózkodott felügyelet mellett, a sorakozónál viszont a többiektől lemaradt – áll a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség pénteki közleményében.
A férfi ezután átmászott egy drótkerítésen, majd az intézet külső falán és egy üres telken át kijutott az utcára. Miután észrevették, hogy megszökött, néhány órán belül elfogták a rendőrök.
A Debreceni Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította a férfit, ahol fogolyszökés miatt 1 év börtönre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélték. Az elkövető és védője fellebbezett, így az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik.
A nyitókép illusztráció: MTI/Szigetváry Zsolt
