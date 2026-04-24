Csúnya esés az Exatlonban, kiderült, mekkora a baj
Nagy Benedek hatalmasat zakózott a pályán.
2026. április 24., péntek 09:12
Az Exatlon Hungary péntek esti adásában izgalmas jelenetek szemtanúi lehettek a nézők. A Kihívó fiúk ugyanis hatalmasat mentek a pályákon, mégis a Bajnokok győzedelmeskedtek. A pirosak medencébe ugorva ünnepelték a nyertes szériát.

Nem áll jól a szénánk, azt kijelenthetjük 

- mondta kék színekben Nagy Benedek Gelencsér Timinek a futamok után, akivel azt is megosztotta, hogy egy óvatlan pillanatban szerencsétlenül érkezett a földre.

Eszetlenül jöttem ki...ráestem a derekamra 

- mesélte Beni, akinek jelenleg nem csak teljesítménye, hanem romló statisztikája is rányomta hangulatára a bélyeget. 

Kiderült, nagyobb baj nem történt, így tudja folytatni a versenyt.

Nyitókép: TV2 Exatlon Hungary

 

