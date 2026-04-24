Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól

Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól
Nem ő hibázhatott a balesetnél.
2026. április 24., péntek 09:46
Ahogy korábban is beszámoltunk, csütörtökön délután elgázoltak egy kerékpárost Győrben, a 83-as főúton, a Ménfőcsanak felé kanyarodó szakaszon.

A Kisalföld.hu csütörtökön reggel arról írt, hogy a baleset áldozata egy Győr-Moson-Sopron vármegyében is közismert futballedző volt. Kovács Zsolt – vagy ahogy sokan ismerték, Kokó – Abdán, Ménfőcsanakon, Győrszentivánon és Nyúlon is dolgozott trénerként, de a Győri ETO korosztályos csapatinak kispadján is ült. 


Kovács Zsoltot nagy népszerűség övezte, amit kiválóan igazol, hogy egy klubváltás alkalmával tanítványai kisrepülős úttal lepték meg a mestert, miközben a fiatalok odalent maguk formáltak köszönő szavakat. 

A vármegyei lap értesülései szerint nem az edző hibázott a balesetnél. 

 

