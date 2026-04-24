Meghalt egy biciklis a 83-ason

Halálra gázoltak egy biciklist csütörtök délután a 83-as úton Győrben.
2026. április 24., péntek 08:26
Frissítve: 2026. április 24., péntek 12:58
Egy kereszteződésben történt a tragédia, egy kocsi sofőrje ütötte el a kerékpárost. A baleset miatt a rendőrség órákra lezárta az útszakaszt, ezért hatalmas torlódás alakult ki. 

Az áldozatról egyelőre nem közöltek információt.

Újabb részletek derültek ki:

Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól

