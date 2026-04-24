Jelentkezett rekordnyereményéért az ötöslottó nyertese
A szerencsés játékos minden idők legnagyobb lottónyereményét veheti át, több mint 6,7 milliárd forintot.
A csillagászati összeget akár egy héten belül megkaphatja. De a hatoslottó főnyereményéért is jelentkezett a nyertes. A múlt héten ugyanis négy játékon, az ötös- és a hatoslottó mellett a Skandinávon és a Jokeren is született telitalálat.
A ritka helyzet miatt a Szerencsejáték Zrt. hatósági vizsgálatot kért a játékosok és a közvélemény megnyugtatására, és hangsúlyozták, hogy a sorsolások eredménye mindig a véletlenen múlik.
Lebontottak két autót az M0-son, videón az érthetetlen baleset
Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon
Falon át szökött meg egy elítélt a börtönből Hajdú-Biharban
Ismert edző halt meg a 83-ason, rengetegen búcsúznak Kokótól
Meghalt egy biciklis a 83-ason
Egy rakás új szabály jön a rollerezéshez
Drámai képsorok: Brutális baleset Budapesten, egy ember a roncsban ragadt
Videón, ahogy csapdába sétáltak a kamu rendőrök Kalocsán
„Elvágom a torkodat, megdöglesz” – Családi vérfürdőt rendezett egy részeg férfi
Bekopogott a napsütéses tavasz - és nem siet sehová
Ijedtében a villamossínre hajtott egy bérautó sofőrje Budapesten – Fotó