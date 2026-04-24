Jelentkezett rekordnyereményéért az ötöslottó nyertese

A szerencsés játékos minden idők legnagyobb lottónyereményét veheti át, több mint 6,7 milliárd forintot.

A csillagászati összeget akár egy héten belül megkaphatja. De a hatoslottó főnyereményéért is jelentkezett a nyertes. A múlt héten ugyanis négy játékon, az ötös- és a hatoslottó mellett a Skandinávon és a Jokeren is született telitalálat.

A ritka helyzet miatt a Szerencsejáték Zrt. hatósági vizsgálatot kért a játékosok és a közvélemény megnyugtatására, és hangsúlyozták, hogy a sorsolások eredménye mindig a véletlenen múlik.