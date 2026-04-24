Visszatér Herceg Erika a Megasztár zsűribe - kiderül a többi tag is

Szenzációs híreket közölt a Facebook-oldalán Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és gyártási igazgatója, ugyanis minden nap egy újabb Megasztár zsűritagról hull le a lepel, akiknek személyére különböző nyomok után tippelni is lehet.

….minden egyes nap egy-egy leendő zsűritag átveszi a Megasztár social felülete feletti irányítást, egész nap posztol, a nap végén pedig leleplezzük az adott nap zsűritagját

– mondta Fischer Gábor, majd hozzátette, hogy a tippelők között 10 szerencsés személyesen is találkozhat a 2026-os Megasztár zsűrijével.

Csütörtökön egész nap újabbnál újabb képek lepték el a Magasztár közösségi oldalait, ahol a szemfüles követők rájöhettek, hogy egy régi motoros tér vissza az ítészek közé, Herceg Erika személyében.