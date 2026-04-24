,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós
Visszatér Herceg Erika a Megasztár zsűribe - kiderül a többi tag is
Szenzációs híreket közölt a Facebook-oldalán Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és gyártási igazgatója, ugyanis minden nap egy újabb Megasztár zsűritagról hull le a lepel, akiknek személyére különböző nyomok után tippelni is lehet.
….minden egyes nap egy-egy leendő zsűritag átveszi a Megasztár social felülete feletti irányítást, egész nap posztol, a nap végén pedig leleplezzük az adott nap zsűritagját
– mondta Fischer Gábor, majd hozzátette, hogy a tippelők között 10 szerencsés személyesen is találkozhat a 2026-os Megasztár zsűrijével.
Csütörtökön egész nap újabbnál újabb képek lepték el a Magasztár közösségi oldalait, ahol a szemfüles követők rájöhettek, hogy egy régi motoros tér vissza az ítészek közé, Herceg Erika személyében.
Az énekesnő nagyon örült a felkérésnek, és megfogadta, hogy szigorúbb lesz ebben az évadban, ahol a csapatába csak lányokat szeretne.
Bármennyire szomorú vagy nem, én csak lányokat szeretnék vinni magammal. Tehát lányok, gyertek, mert nagyon várlak titeket, és tudom is azt, hogy hogyan tudjuk megnyerni a Megasztárt
– hívta fel a figyelmet a modell, majd hozzátette, hogy biztos benne, hogy sokkal kevesebb lesz a feszültség a szakértők között.
Szerintem biztosan kevesebb lesz a vita. Egyébként a nézők majd érteni fogják a végén, hogy miért
– árulta el sejtelmesen a sztár, és kiemelte, hogy sokkal jobban várja ezt a szériát, mint a tavalyit.
Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon izgatott vagyok, jobban, mint tavaly, az biztos. És szerintem ez az évad nagyot fog ütni
– zárta Herceg Eikra.
A következő ítész kiléte pénteken fog kiderülni a Megasztár közösségi felületein.
Nyitókép: TV2 Sajtószoba
+Ez is érdekelheti
Milliókat keres gigamelleivel a modell, de van, amiért panaszkodik
Megvan a tudományos magyarázat: Ez állhat a szúnyoginvázió mögött
A legtöbben rosszul csinálják, pedig a sorrend mindent megváltoztat
Interjú közben sírta el magát a Jóban Rosszban egykori sztárja
Szokatlan szex-teszt: amit az emberi testről felfedeztek, sokkoló
Napi tény: Kiderült, mennyi alvásra van szüksége a kutyáknak
Egy Ferrarival parkoltak le Állampusztán - Ismerős arc szállt ki belőle
Egy hétig a legnagyobb hazai kedvencek a TV 2-n
Péter Szabó Szilvia saját festményét bocsájtotta licitre
Csúnya esés az Exatlonban, kiderült, mekkora a baj
Meghalt Gyetvai Gyula