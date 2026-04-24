Visszatér Herceg Erika a Megasztár zsűribe - kiderül a többi tag is

Visszatér Herceg Erika a Megasztár zsűribe - kiderül a többi tag is
Naponta mutatják be a tehetségkutató ítészeit.
2026. április 24., péntek 10:24
Szenzációs híreket közölt a Facebook-oldalán Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és gyártási igazgatója, ugyanis minden nap egy újabb Megasztár zsűritagról hull le a lepel, akiknek személyére különböző nyomok után tippelni is lehet.

….minden egyes nap egy-egy leendő zsűritag átveszi a Megasztár social felülete feletti irányítást, egész nap posztol, a nap végén pedig leleplezzük az adott nap zsűritagját

 – mondta Fischer Gábor, majd hozzátette, hogy a tippelők között 10 szerencsés személyesen is találkozhat a 2026-os Megasztár zsűrijével.

Csütörtökön egész nap újabbnál újabb képek lepték el a Magasztár közösségi oldalait, ahol a szemfüles követők rájöhettek, hogy egy régi motoros tér vissza az ítészek közé, Herceg Erika személyében.


Az énekesnő nagyon örült a felkérésnek, és megfogadta, hogy szigorúbb lesz ebben az évadban, ahol a csapatába csak lányokat szeretne.

Bármennyire szomorú vagy nem, én csak lányokat szeretnék vinni magammal. Tehát lányok, gyertek, mert nagyon várlak titeket, és tudom is azt, hogy hogyan tudjuk megnyerni a Megasztárt 

– hívta fel a figyelmet a modell, majd hozzátette, hogy biztos benne, hogy sokkal kevesebb lesz a feszültség a szakértők között.

Szerintem biztosan kevesebb lesz a vita. Egyébként a nézők majd érteni fogják a végén, hogy miért

 – árulta el sejtelmesen a sztár, és kiemelte, hogy sokkal jobban várja ezt a szériát, mint a tavalyit.

Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon izgatott vagyok, jobban, mint tavaly, az biztos. És szerintem ez az évad nagyot fog ütni

 – zárta Herceg Eikra.

A következő ítész kiléte pénteken fog kiderülni a Megasztár közösségi felületein.

Nyitókép: TV2 Sajtószoba

 

