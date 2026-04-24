Egy hétig a legnagyobb hazai kedvencek a TV 2-n

TV2 – Hogyan tudnék élni nélküled? – a kasszasiker újra képernyőn

Mi mással is indíthatná a TV2 a Magyar Film ünnepe tematikus hetet, mint az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar filmjével? A rekordot rekordra halmozó Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén-dalokra épülő zenés mozi április 26-án este fél nyolckor kezdődik a főcsatornán. Május 1-jén délután a Valami Amerika első része, másnap, május 2-án a Valami Amerika 2 folytatja a testvérek kalandjait. Május 3-án két magyar alkotás kerül képernyőre: érkezik a trilógia záródarabja, a Valami Amerika 3., majd a napot a fiatalos, lendületes Random zárja.



SuperTV2 – Késő esti magyar filmek minden napra

A SuperTV2 a késő esti sávban kínál magyar filmeket, így minden este más hangulatú hazai alkotással zárhatják a napot a nézők. Április 27-én a Mentés másképp, 28-án a 9 és 1/2 randi, 29-én A viszkis, 30-án pedig a Nyitva érkezik. Május 1-jén a Kölcsönlakás gondoskodik a nevetésről, május 2-án a látványos Kincsem, május 3-án pedig a zenés, könnyed Pappa Pia! – Kell egy kis őrültség zárja a sort.



Mozi+ – Irodalmi klasszikusok és zenés romantikus vígjáték

A Mozi+ a magyar irodalom és filmzene rajongóinak kedvez. Április 30-án délelőtt a Swing kerül műsorra, május 1-jén Lúdas Matyi, május 2-án reggel az Egri csillagok, május 3-án pedig A Pál utcai fiúk várja a nézőket.