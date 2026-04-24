2026. április 24. péntek, György
19°C Budapest
magyar film napja
TV2
film

Egy hétig a legnagyobb hazai kedvencek a TV 2-n

Április végén és május elején a TV2 Csoport csatornái különleges műsorkínálattal ünneplik a Magyar Film Napját, amely idén különösen jelentős: 125 éve született meg a magyar filmgyártás. A jubileum alkalmából a nézők egy héten át élvezhetik a hazai filmkultúra legkedveltebb alkotásait – a klasszikusoktól a modern közönségsikerekig, a kultfilmek humorától a családi animációk varázsáig. A TV2, a SuperTV2, a Mozi+, a Moziverzum és a Prime mind saját hangulatú válogatással tiszteleg a magyar filmes örökség előtt.
2026. április 24., péntek 10:24
Vágólapra másolva!

TV2 – Hogyan tudnék élni nélküled? – a kasszasiker újra képernyőn
Mi mással is indíthatná a TV2 a Magyar Film ünnepe tematikus hetet, mint az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar filmjével? A rekordot rekordra halmozó Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén-dalokra épülő zenés mozi április 26-án este fél nyolckor kezdődik a főcsatornán. Május 1-jén délután a Valami Amerika első része, másnap, május 2-án a Valami Amerika 2 folytatja a testvérek kalandjait. Május 3-án két magyar alkotás kerül képernyőre: érkezik a trilógia záródarabja, a Valami Amerika 3., majd a napot a fiatalos, lendületes Random zárja.


SuperTV2 – Késő esti magyar filmek minden napra
A SuperTV2 a késő esti sávban kínál magyar filmeket, így minden este más hangulatú hazai alkotással zárhatják a napot a nézők. Április 27-én a Mentés másképp, 28-án a 9 és 1/2 randi, 29-én A viszkis, 30-án pedig a Nyitva érkezik. Május 1-jén a Kölcsönlakás gondoskodik a nevetésről, május 2-án a látványos Kincsem, május 3-án pedig a zenés, könnyed Pappa Pia! – Kell egy kis őrültség zárja a sort.


Mozi+ – Irodalmi klasszikusok és zenés romantikus vígjáték
A Mozi+ a magyar irodalom és filmzene rajongóinak kedvez. Április 30-án délelőtt a Swing kerül műsorra, május 1-jén Lúdas Matyi, május 2-án reggel az Egri csillagok, május 3-án pedig A Pál utcai fiúk várja a nézőket.


Moziverzum – Kultfilmek és családi kedvencek
A Moziverzum igazi magyar filmes maratont kínál. Április 27-én a Zimmer Feri indítja a sort, majd április 28–29–30. estéin az Üvegtigris trilógia érkezik. Április 30-án a megható Mancs, május 1-jén a klasszikus Szaffi, május 2-án Az erdő kapitánya, május 3-án pedig a kultikus Macskafogó kerül képernyőre.


Prime – Zenés filmek, animációs klasszikus és friss kisjátékfilm a hétvégén
A Prime csatorna három napon át kínál magyar filmeket a Magyar Film Napja alkalmából. Május 1-jén, pénteken érkezik Tímár Péter ikonikus zenés filmvígjátéka, a Csinibaba, ami a Ki mit tud? világát és a korszak slágereit idézi meg. Szombat délután a generációk által kedvelt kisróka, Vuk kerül képernyőre. Másnap, vasárnap a Made in Hungária várja a nézőket, a Fenyő Miklós életét feldolgozó, lendületes, zenés közönségkedvenc Szabó Kimmel Tamással és Fenyő Ivánnal A hét zárásaként vasárnap késő este a 2023-as Szelfi Egyetem érkezik, amelyben a közösségi média álompárjának tökéletesnek hitt élete fordul rémálomba.

Nyitókép: TV2 Sajtószoba

 

