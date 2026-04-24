,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós
Egy hétig a legnagyobb hazai kedvencek a TV 2-n
TV2 – Hogyan tudnék élni nélküled? – a kasszasiker újra képernyőn
Mi mással is indíthatná a TV2 a Magyar Film ünnepe tematikus hetet, mint az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar filmjével? A rekordot rekordra halmozó Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén-dalokra épülő zenés mozi április 26-án este fél nyolckor kezdődik a főcsatornán. Május 1-jén délután a Valami Amerika első része, másnap, május 2-án a Valami Amerika 2 folytatja a testvérek kalandjait. Május 3-án két magyar alkotás kerül képernyőre: érkezik a trilógia záródarabja, a Valami Amerika 3., majd a napot a fiatalos, lendületes Random zárja.
SuperTV2 – Késő esti magyar filmek minden napra
A SuperTV2 a késő esti sávban kínál magyar filmeket, így minden este más hangulatú hazai alkotással zárhatják a napot a nézők. Április 27-én a Mentés másképp, 28-án a 9 és 1/2 randi, 29-én A viszkis, 30-án pedig a Nyitva érkezik. Május 1-jén a Kölcsönlakás gondoskodik a nevetésről, május 2-án a látványos Kincsem, május 3-án pedig a zenés, könnyed Pappa Pia! – Kell egy kis őrültség zárja a sort.
Mozi+ – Irodalmi klasszikusok és zenés romantikus vígjáték
A Mozi+ a magyar irodalom és filmzene rajongóinak kedvez. Április 30-án délelőtt a Swing kerül műsorra, május 1-jén Lúdas Matyi, május 2-án reggel az Egri csillagok, május 3-án pedig A Pál utcai fiúk várja a nézőket.
Moziverzum – Kultfilmek és családi kedvencek
A Moziverzum igazi magyar filmes maratont kínál. Április 27-én a Zimmer Feri indítja a sort, majd április 28–29–30. estéin az Üvegtigris trilógia érkezik. Április 30-án a megható Mancs, május 1-jén a klasszikus Szaffi, május 2-án Az erdő kapitánya, május 3-án pedig a kultikus Macskafogó kerül képernyőre.
Prime – Zenés filmek, animációs klasszikus és friss kisjátékfilm a hétvégén
A Prime csatorna három napon át kínál magyar filmeket a Magyar Film Napja alkalmából. Május 1-jén, pénteken érkezik Tímár Péter ikonikus zenés filmvígjátéka, a Csinibaba, ami a Ki mit tud? világát és a korszak slágereit idézi meg. Szombat délután a generációk által kedvelt kisróka, Vuk kerül képernyőre. Másnap, vasárnap a Made in Hungária várja a nézőket, a Fenyő Miklós életét feldolgozó, lendületes, zenés közönségkedvenc Szabó Kimmel Tamással és Fenyő Ivánnal A hét zárásaként vasárnap késő este a 2023-as Szelfi Egyetem érkezik, amelyben a közösségi média álompárjának tökéletesnek hitt élete fordul rémálomba.
Nyitókép: TV2 Sajtószoba
+Ez is érdekelheti
Milliókat keres gigamelleivel a modell, de van, amiért panaszkodik
Megvan a tudományos magyarázat: Ez állhat a szúnyoginvázió mögött
A legtöbben rosszul csinálják, pedig a sorrend mindent megváltoztat
Interjú közben sírta el magát a Jóban Rosszban egykori sztárja
Szokatlan szex-teszt: amit az emberi testről felfedeztek, sokkoló
Napi tény: Kiderült, mennyi alvásra van szüksége a kutyáknak
Egy Ferrarival parkoltak le Állampusztán - Ismerős arc szállt ki belőle
Visszatér Herceg Erika a Megasztár zsűribe - kiderül a többi tag is
Péter Szabó Szilvia saját festményét bocsájtotta licitre
Csúnya esés az Exatlonban, kiderült, mekkora a baj
Meghalt Gyetvai Gyula