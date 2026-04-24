Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter

Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök pénteken a Facebookon bejelentette azt is, hogy az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot "a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk", Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Magyar Péter 14 órakor külön videóban jelenti be a Tisza-kormány oktatási miniszterét.



A leendő Magyar-kormány eddig bejelentett miniszterei:

Külügyminiszter: Orbán Anita

Pénzügyminiszter: Kármán András

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

Az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória

Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

Akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos



Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert