Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter
Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök pénteken a Facebookon bejelentette azt is, hogy az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot "a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk", Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.
Magyar Péter 14 órakor külön videóban jelenti be a Tisza-kormány oktatási miniszterét.
A leendő Magyar-kormány eddig bejelentett miniszterei:
- Külügyminiszter: Orbán Anita
- Pénzügyminiszter: Kármán András
- Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
- Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
- Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- Az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
- Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
- Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
- Akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
Forrás: MTI
