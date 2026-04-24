Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter

Vitézy Dávidot és Kátai-Németh Vilmost kérte fel a leendő miniszterelnök.
2026. április 24., péntek 11:48
Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök pénteken a Facebookon bejelentette azt is, hogy az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot "a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk", Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Magyar Péter 14 órakor külön videóban jelenti be a Tisza-kormány oktatási miniszterét.


A leendő Magyar-kormány eddig bejelentett miniszterei: 

  • Külügyminiszter: Orbán Anita
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • Az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
  • Akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos


Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

